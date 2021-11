Cette crypto « Made in France » gagne plus de 170% et domine le « sport-crypto »

Cette année a vu un certain nombre de partenariats entre le secteur des crypto-monnaies et les grandes ligues sportives, les équipes et les joueurs. Aujourd’hui, les joueurs s’engagent auprès de leurs fans en émettant des NFT en édition limitée et d’autres avantages qui sont associés à la crypto et à la technologie blockchain.

Chiliz (CHZ), le réseau blockchain à l’origine de la plateforme d’engagement des supporters Socios.com, est un projet qui a connu un récent regain d’intérêt en raison de son orientation vers le monde du sport et de l’aide apportée aux fans pour interagir avec leurs équipes et leurs joueurs préférés.

Les données de coingecko montrent que, depuis son plus bas niveau de 0,243 $ le 29 septembre, le prix de CHZ a grimpé de 171 % pour atteindre son plus haut niveau quotidien de 0,657 $ le 31 octobre.

Trois raisons expliquent la force croissante de CHZ : le lancement de NFT en direct dans le jeu, les récentes cotations en bourse de crypto-monnaies de CHZ ainsi que de ses jetons de fans récemment lancés dans un écosystème de partenaires en pleine expansion.

Le développement qui a donné le coup d’envoi de l’actuel hausse a été le déploiement du premier drop NFT live de la plateforme, qui a eu lieu lors d’un match entre l’A.C. Milan et l’A.S. Roma.

