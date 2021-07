Coin98 a gagné 2 200 % après son arrivée sur Binance !

Peu de choses dans le monde des crypto-monnaies génèrent plus de buzz qu’une nouvelle cotation de jeton, car la perspective de trouver une pièce rare qui a un rallye parabolique reste le principal objectif de nombreux investisseurs.

Coin98 (C98) est l’exemple le plus récent de ce phénomène après que la solution de financement décentralisé (DeFi) basée sur la Smart Chain de Binance ait grimpé de 2 200 % par rapport au prix de son offre initiale de 0,075 USD à 0,928 USD lors de son premier jour d’échange sur les bourses.

Coin98 Binance Launchpad subscription has been completed.

Please wait for @binance to send C98 and BNB to your spot wallet.

How many C98 tokens did you receive?#Coin98 #C98 $C98 pic.twitter.com/W4QVYMy8ga

— Coin98 Insights (@Coin98Insights) July 23, 2021