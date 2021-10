Coinbase enregistre 1,4 million d’inscriptions à la nouvelle plateforme NFT

La liste d’attente pour Coinbase NFT, un marché peer-to-peer pour les jetons non fongibles (NFT), a déjà vu plus de 1,4 million d’inscriptions, et ce en moins de 48 heures depuis que la bourse de crypto-monnaie basée à San Francisco a annoncé le lancement imminent de la plate-forme mardi.

Prévue pour ouvrir avant la fin de l’année, Coinbase NFT, selon l’annonce initiale, « rendra la frappe, l’achat, la mise en valeur et la découverte des NFT plus faciles que jamais. »

« Tout comme Coinbase a aidé des millions de personnes à accéder à Bitcoin pour la première fois d’une manière facile et fiable – nous voulons faire de même pour les NFT« , a déclaré la société.

Le compteur de la liste d’attente pour Coinbase NFT a atteint 1 427 450 et, avec un tel ratio d’inscriptions, pourrait être en bonne voie pour dépasser les 2 millions d’ici la fin de la journée – à condition que les problèmes techniques ne ralentissent pas le processus.

« Nous recevons BEAUCOUP d’inscriptions – tellement reconnaissant pour tout votre intérêt« , a écrit Sanchan Saxena, vice-président des produits de Coinbase, sur Twitter mercredi. « Nous voyons des charges folles sur nos serveurs et notre équipe travaille dur pour résoudre ce problème. Revenez nous voir bientôt ! »

