Combien vaudra le bitcoin dans 10 ans ?

Une grande partie de l’actualité du bitcoin consiste à savoir si son prix a augmenté ou chuté. Mais la question la plus importante est de savoir combien BTC vaudra dans 10 ans.

Si vous voulez investir dans le bitcoin, vous ne devez pas vous concentrer sur la hausse ou la baisse de la crypto-monnaie mais vous demander combien elle vaudra dans 10 ans.

Pour le bitcoin, aucune prédiction n’est garantie, mais un point de vue intéressant partagé par Michael J. Saylor, PDG de MicroStrategy, est qu’une fois que le bitcoin aura dépassé la capitalisation du marché de l’or, actuellement autour de 11 000 milliards de dollars, rien ne pourra l’arrêter.

M. Saylor estime que le bitcoin peut atteindre une capitalisation boursière de 300 000 milliards de dollars à long terme. Bien sûr, il ne donne pas de date, car personne ne peut le faire. Il parle d’un objectif futur.

“Avec une capitalisation boursière de 300T, le prix d’un bitcoin serait d’environ 14 millions de dollars. Pourquoi vous devriez vous réjouir des 10 prochaines années du bitcoin“.

En ce qui concerne le bitcoin, la crypto-monnaie originale, voici quelques raisons pour lesquelles sa portée pourrait augmenter au cours des dix prochaines années.

Il y a un nombre fini de bitcoins disponibles.

Il n’existe qu’un nombre limité de bitcoins dans le monde, vingt et un millions pour être exact, de sorte que l’offre et la demande conduiront à la rareté et à une valeur plus élevée au fil du temps. Pensez-y comme si vous dépensiez quatre euros par litre à la pompe à essence aujourd’hui en raison de l’inflation, contre 0,36 euros en 1970.

Il est également divisé par deux tous les quatre ans, ce qui signifie que la quantité de bitcoins récompensée par le minage de la monnaie (par le biais d’une preuve de travail consensuelle) sera divisée par deux. Cela permet de réduire de moitié le taux d’inflation tous les quatre ans, d’une manière contrôlée et facile à suivre par n’importe qui dans le monde. Si l’on compare cela aux mystères des taux d’intérêt cibles des banques centrales, on comprend mieux pourquoi le bitcoin est connu comme une protection contre l’inflation : il est déflationniste par conception.

Si c’est numérique, c’est durable.

Les transactions en bitcoins s’effectuent numériquement sur la blockchain, ce qui rend la monnaie beaucoup plus durable que le Dollar ou l’Euro. Cela peut sembler prétencieux, mais c’est un grand pas vers la facilité des transactions numériques entre pairs.

La technologie blockchain est extrêmement sûre et efficace, et les développeurs créent chaque jour de nouveaux outils pour l’améliorer.

Bitcoin est ouvert

C’est vrai, tout le monde peut posséder des bitcoins. Il n’est pas protégé par des investisseurs fortunés, il n’est pas caché dans les bureaux de la finance d’entreprise et il n’est pas offert uniquement à ceux qui sont entrés tôt. Cela ouvre la possibilité d’investir à tous ceux qui le souhaitent. Vous n’êtes pas obligé d’acheter un bitcoin de 32 000 dollars ; vous pouvez en acheter une fraction et être en mesure de tirer profit de votre investissement.