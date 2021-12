Le parcours de Facebook, devenu Meta, avec les crypto-monnaies a été assez long et l’un des plus chaotiques qui soient. Il y a quelque temps, Facebook a annoncé qu’il était sur le point de lancer une crypto-monnaie. Il pourrait être utilisé à l’échelle mondiale et promet d’être l’avenir de l’économie.

Les commentaires sur le projet de Facebook ont toujours été assez vifs. L’ancien ministre allemand des finances a affirmé que la crypto-monnaie de Facebook n’était rien d’autre qu’un loup déguisé en mouton.

Depuis que la nouvelle a été rendue publique, la poursuite du projet n’a pas cessé et maintenant l’avenir de la crypto-monnaie de Facebook est beaucoup plus imprévisible qu’avant. Sans compter que l’attitude de la réglementation mondiale n’est pas du tout favorable aux crypto-monnaies.

L’une des choses qui rendent l’avenir de la crypto-monnaie de Facebook de plus en plus imprévisible est la négligence constante dont elle fait l’objet. De nombreux responsables du projet se sont retirés à différents moments, mais le retrait qui a fait le plus de bruit est celui de David Marcus, qui était jusqu’à présent le responsable du projet de crypto-monnaie chez Meta.

Cependant, David Marcus a déjà été remplacé et c’est Stéphane Kasriel qui prendra la tête du département des produits financiers de Meta à Novi. Ce remplacement laisse à nouveau le public dans l’expectative. Il n’est pas rare que des personnes quittent des projets, mais ce n’est pas la première fois que cela se produit avec Facebook et la situation devient de plus en plus préoccupante.

Le projet de Facebook est en danger

De 2019 à aujourd’hui, David Marcus a dû faire face à la situation et a traversé de nombreuses épreuves. Tout d’abord, l’annonce de Libra et Calibra, les anciens noms de la crypto-monnaie et du portefeuille. Le lancement devait avoir lieu en 2020, mais il n’a pas eu lieu car les régulateurs ne l’ont pas autorisé.

La résistance des régulateurs et des législateurs du monde entier a été immense. Entre juillet et octobre 2019, le Congrès américain a organisé deux audiences consacrées à l’examen de Libra ou Marcus et Zuckerberg étaient présents. Résultat, le projet a été retardé jusqu’à ce que certaines normes de sécurité soient respectées.

Facebook a décidé d’apporter quelques ajustements au projet, dont un changement de nom. À la fin de 2020, Libra devient Diem. Dans le cas de Calibra, le portefeuille a été renommé Novi. Il s’agissait d’une tentative d’effacer tous les conflits que la crypto-monnaie avait eus auparavant, mais les régulateurs et les législateurs ne l’ont pas oublié.

Il convient de noter que les changements n’étaient pas que de nom. David Marcus a commenté que le Libra est passé d’une monnaie pour les paiements mondiaux à une monnaie stable. Cela différencie Libra du Bitcoin et la rapproche un peu plus des autres monnaies stables qui sont arrimées au dollar. Le problème est que les régulateurs n’ont pas non plus apprécié cette décision.

Avec cette tentative de changement, le projet n’a pas obtenu l’approbation des régulateurs et lors d’une conférence tenue par les ministres des finances du G7, il a été assuré que Libra était dangereuse et qu’un changement de nom ne ferait aucune différence. A cette époque, il a été commenté que l’Europe n’accepterait pas que cette crypto-monnaie soit disponible et le projet a été arrêté une fois de plus.

Aujourd’hui, plusieurs mois après les dernières nouvelles de Facebook, un changement de nom en Meta a été annoncé et, avec lui, une nouvelle tentative de lancement du projet, mais cette fois avec un essai fermé, réservé aux portefeuilles. Cela a suscité l’intérêt des régulateurs qui ont assuré que son lancement sur le marché restait dangereux. Et il faut ajouter à cela le départ de David Marcus du projet. Aujourd’hui, plus que jamais, il semble que le projet Facebook ne puisse être mené à bien sans un retournement complet.