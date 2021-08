Comment l’EIP-1559 et la “triple division” d’Ethereum affecteront-ils le prix de l’ETH ?

La mise à niveau d’Ethereum du 5 août, connue sous le nom de hard fork de Londres, apportera un changement majeur sous la forme de l’EIP-1559, un changement de code qui commence à retirer certains ETH de la circulation.

En théorie, cela aura un effet sur le prix de l’Ethereum. Mais quoi et quand ?

L’EIP-1559 modifiera le fonctionnement des frais de transaction. Bien que les détails soient compliqués, le résultat est que toute personne qui effectue une transaction sur le réseau paiera désormais des frais de base qui seront brûlés au lieu d’être versés aux mineurs d’Ethereum. Dans ce sens, brûler signifie retirer des pièces de monnaie de la circulation en les envoyant essentiellement à une adresse dont personne ne possède les clés.

La réduction de l’offre d’ETH exerce une “pression déflationniste” sur le réseau Ethereum. Bien que de nouvelles pièces soient toujours créées à chaque bloc ajouté à la chaîne, un peu d’ETH disparaît également. La pression déflationniste pousse théoriquement les prix à la hausse parce que la croissance de l’offre ralentit.

Pour être clair, l’offre d’ETH n’est pas nécessairement réduite, mais le taux de mise en circulation de l’ETH l’est. La comparaison avec la réduction de moitié du bitcoin, un événement quadriennal au cours duquel les mineurs reçoivent 50 % de moins de récompenses en BTC en échange du traitement des transactions du réseau, est juste.

Hasu, chercheur sous pseudonyme chez les investisseurs en crypto Paradigm, a déclaré que l’analogie est plus ou moins exacte. “Réduction de moitié = diminution de l’inflation“, a-t-il écrit. “Frais de brûlage = diminution de l’inflation“.

La réduction de moitié de Bitcoin la plus récente a eu lieu le 11 mai 2020, lorsque les récompenses en BTC ont diminué de 12,5 BTC à 6,25 BTC. Ce jour-là, le prix du bitcoin était de 8 800 dollars. Au cours des six mois suivants, son prix a presque doublé. Et aujourd’hui, 1 BTC vous coûtera près de 40 000 $.

Peut-être que l’ETH fera de même.

Une question, cependant, est de savoir si cette attente est déjà intégrée dans le prix actuel. Après tout, de multiples facteurs pourraient être à l’origine de la hausse du bitcoin l’année dernière, et pas seulement la division par deux. La pièce revenait également d’un marché artificiellement déprimé en mars avec l’apparition du COVID-19. Les investissements institutionnels de MicroStrategy, Square et Tesla ont provoqué une hausse.

De plus, le prix de l’Ethereum a déjà augmenté cette année parallèlement au Bitcoin, même sans son propre événement de division par deux. Le 1er janvier, l’ETH se vendait à moins de 800 dollars, selon les données de l’observatoire des prix Nomics. Le 10 mai, il a atteint un sommet historique de 4 168 $. Et, après être passé sous la barre des 1 800 dollars fin juillet, il est remonté à environ 2 600 dollars. L’année dernière, le prix de l’ETH a augmenté de 600 %, contre 254 % pour le bitcoin.

Tout cela pour dire que le prix de l’ETH a peut-être augmenté en prévision du changement de code et qu’il ne changera pas beaucoup par la suite.

Paul Veradittakit, partenaire de la société d’investissement en crypto-monnaies Pantera Capital, ne le pense pas.

“Je pense qu’à mesure que nous nous rapprochons et après la mise à niveau, il y aura davantage d’éducation pour ceux qui ne sont pas dans la communauté, de sorte que le prix pourrait rallier un peu“, a-t-il déclaré. “Je ne pense pas que le prix soit encore totalement cuit pour la mise à niveau !“.

L’investisseur en crypto-monnaies Nikhil Shamapant a écrit qu’il y a trop de chocs d’offre pour que le prix en soit fixé. En avril, lorsque le prix était proche de son niveau actuel, il a calculé que la pression de vente diminuera d’environ 30% avec EIP-1559, ce qui signifie qu’il y aura beaucoup moins d’ETH disponibles sur les marchés pour acheter.

Non seulement cela, mais le marché pourrait ne pas avoir la chance de prendre ses marques : “Alors que le marché s’ajuste à la dislocation de l’offre due à [une] mise à niveau de l’EIP1559“, a-t-il écrit. “3-4 mois plus tard, il est à nouveau frappé par une dislocation encore plus importante due à la fusion vers Proof of Stake.”

Ethereum, The Triple Halving My report on the investment case for $ETH is finally finished. It is 79 pages long, my pride and joy, the cumulative product of years of learning and a week of insane effort. — Squish (@SquishChaos) April 27, 2021

Il a appelé la combinaison de l’EIP-1559 et de l’évolution à venir vers une preuve d’enjeu Ethereum 2.0 le “triple halving“, car ils réduiraient la pression de vente d’environ 90% – l’équivalent de trois moitiés de Bitcoin.

Cela pourrait porter le prix à des niveaux sans précédent – Shamapant estime qu’il pourrait atteindre 150 000 dollars dans les deux prochaines années.

Ce prix n’est évidemment pas acquis. C’est aux investisseurs de décider si l’idée était à moitié cuite.