La crypto-monnaie : comment est son marché ?

Le Bitcoin qui est la crypto-monnaie la plus connue ne représente pas la première monnaie virtuelle, par contre, les précédentes monnaie virtuelles qui sont apparues avant le Bitcoin n’ont pas eu la même chance et n’ont pas survécu, on peut nommer comme exemple CyperCash, DigiCash et E-Gold.

C’est en grande partie grâce au Bitcoin que la majorité des cryptomonnaies sont devenues populaires. Actuellement, il y en a des dizaines de milliers et la plupart d’entre elles ne vont pas survivre et vont disparaître, car leur valeur en dollar ou en euro va atteindre 0.

La crypto-monnaie porte aussi le nom de monnaie virtuelle, crypto-actif, monnaie numérique ou bien monnaie électronique. Le cours de la monnaie virtuelle n’est pas toujours le même et peut changer radicalement du jour au lendemain.

La crypto-monnaie : qu’est-ce que c’est ?

La crypto-monnaie représente une monnaie virtuelle qui agit de manière indépendante du gouvernement et des banques. Il est possible que cette monnaie virtuelle soit négociée ou échangée comme tout autre monnaie physique. Il y a plusieurs cryptomonnaies qui existent et elles ont toutes leurs propres spécificités et applications. Cependant, les crypto-monnaies qui disposent d’une importante capitalisation boursière ne sont pas nombreuses et on peut les compter sur les doigts de la main, comme le cash, le litecoin du ripple, le dash et l’Ethereum.

Il s’agit d’un actif qui a la possibilité de s’échanger de pair à pair sans avoir besoin d’un tiers de confiance comme pour les banques. Les crypto-monnaies ne disposent pas de représentation physique comme c’est le cas pour les pièces et les billets de la monnaie classique, elles ne sont pas contrôlées par un organisme central, d’autant plus qu’elles ne sont pas indexées sur l’or ou le dollar à titre d’exemple.

La crypto-monnaie a recours à la technologie blockchain qui représente un livret de compte permettant de la transférer avec les autres propriétaires. Pour le gouvernement français, la crypto-monnaie ne représente pas une monnaie parce qu’elle est énormément volatile, d’autant plus qu’il arrive qu’elle ne soit pas acceptée par les commerçants qui la considèrent plus comme une réserve de valeur. Avec le temps, cette situation pourrait peut-être changée, car plus les années passent plus les monnaies virtuelles se font connaître et attirent du monde.

La crypto-monnaie : comment est son marché ?

La crypto-monnaie n’est pas une devise classique comme toutes les autres et c’est aussi la même chose pour ce qui est de son marché qui est décentralisé. Ça veut dire que les monnaies virtuelles ne sont pas établies par les autorités gouvernementales, mais elles transitent par un réseau d’ordinateur. Il est possible que les crypto-monnaies soient vendues ou achetées via des plateformes d’échanges qui sont comme une sorte de place boursière, mais virtuelle et qui sont gardées sur des portefeuilles spécialement conçus à cet effet qu’on appelle aussi Wallets.

À l’inverse des monnaies classiques, les monnaies virtuelles sont uniquement des données numériques qui prouvent qu’il y a des propriétés gardées dans une blockchain. Quand l’utilisateur ou le détenteur de crypto-monnaie veut vendre quelques unités de cryptomonnaies à une autre personne, il faut qu’il les envoie sur le portefeuille de ce dernier. On peut dire que la transaction de la cryptomonnaie a bien été effectuée au moment de la vérification et de l’ajout de cette dernière à la blockchain à la suite d’un processus de minage. C’est également de cette manière qu’apparaissent de nouveaux jetons.

La crypto-monnaie : comment connaître son cours ?

Sur le marché, il existe plusieurs monnaies virtuelles qui ont chacune leur cours qui d’ailleurs n’est pas tout le temps fixe. Au moment où nous avons écrit cet article, le cours des crypto-monnaies les plus influentes du marché est le suivant :

le Bitcoin (BTC) 1,04 % a un cours de 42’088.38 euros ;

l’Ethereum (ETH) 1.44 % a un cours de 3’392.90 euros ;

le Binance Coin (BNB) -1,69 % a un cours de 459. 77 euros ;

le Tether (USDT) -0,57 % a un cours de 0.89 euros.

Le cours de la crypto-monnaie étant variable à tout instant, il est plutôt préférable de consulter son cours en direct pour mieux être informé sur son cours et suivre son évolution de manière précise. Pour ce faire, voici quelques sites internet qui proposent de suivre le cours de la crypto-monnaie en temps réel :