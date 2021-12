Comment est calculé la valeur en direct de la cryptomonnaie ?

La cryptomonnaie est définie comme étant une monnaie virtuelle qui s’échange uniquement sur Internet car elle ne possède aucun support physique, tel que les billets, les cartes bancaires, les chèques, ou même les pièces. Elle offre à celui qui en possède la possibilité d’effectuer des achats de biens ou de demander des services sans pour autant devoir passer par une banque. La cryptomonnaie est envoyée de pair-à-pair depuis les actifs numériques en se servant d’un système dégroupé. Elle exploite le service Blockchain qui est globalement le portefeuille de la cryptomonnaie.

Comment suivre la valeur en direct de la cryptomonnaie ?

La valeur de la cryptomonnaie est en perpétuel changement pour plusieurs causes. De plus, elle possède la réputation d’être peu fiable donc elle peut s’altérer énormément et dans un laps de temps très minime. Cette variabilité est très évidente comparée aux monnaies bancaires. Toute personne qui souhaite investir dans la cryptomonnaie, si ce n’est déjà fait, désire avoir la main sur la réelle valeur de cette dernière. En effet, cela permet à l’investisseur d’avoir le pouvoir d’acheter ou de vendre la cryptomonnaie à des prix imbattables. Pour suivre sa valeur en direct, vous disposez de multiples outils pour calculer cette valeur, dont l’effet de réseau qui est une technique qui s’appuie sur le lien entre le nombre d’utilisateurs de cryptomonnaie et le poids des transactions effectuées par les utilisateurs. La loi de Metcalfe est aussi utilisée pour estimer ce ratio. Cette loi dit que plus le nombre d’utilisateurs d’un réseau augmente, plus ce réseau prend du mérite. Dans un autre plan, le buzz n’est pas une méthode fiable comme ce que l’on pourrait croire car le fait d’avoir une visibilité impressionnante sur les réseaux sociaux ou sur les médias ne veut pas forcément dire que la cryptomonnaie prend automatiquement de la valeur sur le marché. Deux chercheurs canadiens ont prouvé que cette méthode peut être potentiellement le fruit d’un hacking. Enfin, la méthode la plus populaire pour suivre la valeur de la cryptomonnaie en direct est le ratio NVT. Cela consiste à créer un rapport entre le prix et le bénéfice qui va permettre de savoir pour combien les investisseurs sont prêts à payer une action pour tout dollar bénéfique. D’ailleurs, si le ratio augmente cela veut dire qu’ils s’attendent à voir la valeur de l’action s’accroître et vis-versa.

Où consulte-t-on la valeur en direct de la cryptomonnaie ?

En premier lieu, il faut savoir que la valeur en direct d’une cryptomonnaie est tout simplement le cours de cette cryptomonnaie à un moment précis seulement. Evidemment, de nombreux sites Internet sont spécialisés dans ce domaine et proposent ces services. Généralement, le site se présente comme un tableau qu’ils mettent à votre disposition et qui regroupe les cours de plusieurs cryptomonnaies. Comme vous pouvez vous en douter, les plus courantes sont les premières à être affichées. Cependant, il n’est pas difficile de trouver celle qui vous convient. Ainsi, pour savoir à quelle plateforme d’échange il faut se fier, des comparateurs sont disponibles.

Les méthodes pour investir dans la cryptomonnaie et avoir sa valeur en direct

En premier lieu et bien avant d’investir dans la cryptomonnaie, il est impératif de comprendre cette innovation, notamment le fonctionnement du système Blockchain. Il est également préférable de se renseigner sur toutes les monnaies et ce qui les différencient pour investir sur celle qui vous convient le mieux et qui, selon vous, vous fera gagner du bénéfice. D’ailleurs, il ne faut surtout pas oublier de prendre en considération le fait que le nombre de tokens (l’unité de la cryptomonnaie) qui se crée est limité, ce qui a pour but de rendre le produit exclusivement rare. Il est conseillé de vérifier la limpidité de la monnaie sur laquelle vous comptez investir en choisissant un site qui présente toutes les informations nécessaires qui vous aident à avoir la valeur en direct de la monnaie en question. Les cryptomonnaies sont classées virtuellement selon leur valeur boursière :

Bitcoin ;

Ethereum ;

Binance coin ;

Tether ;

Solana ;

Cardano ;

USD coin ;

Ripple, etc.

Toutes ces cryptomonnaies sont classées en tenant compte de leur capitalisation, ce qui renvoie à la confiance qui peut être accordée, mais elles proposent plus ou moins les mêmes services.