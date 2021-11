CZ laisse entendre que la France est en course pour accueillir le siège mondial de Binance

La France est en lice pour accueillir le siège de Binance grâce à un dialogue constructif avec les régulateurs français.

Le patron de Binance, Changpeng Zhao (CZ), a déclaré que la France s’impose comme un « choix naturel » pour l’implantation d’un siège régional, voire mondial.

S’adressant au journal Les Echos, CZ a parlé du défi que représente la mise en place de sites physiques – une décision motivée par la pression réglementaire mondiale sur Binance, qui a commencé pendant l’été.

Cette réaction a déclenché une série de changements radicaux sur la plateforme, notamment la suppression des paires de transactions en dollars de Singapour et la réduction de l’effet de levier des contrats à terme à un maximum de x20 par exemple.

.@binance futures started limiting new users to max 20x leverage last Monday, Jul 19th, 7 days ago. (We didn't want to make this a thingy).

In the interest of Consumer Protection, we will apply this to existing users progressively over the next few weeks.

Stay #SAFU. 🙏

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) July 26, 2021