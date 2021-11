TOP 5 : Dans quelles crypto-monnaies investir en Septembre ?

Austin Arnold, qui dans le passé a déjà souligné le potentiel de hausse du Cardano et maintenant, dans une nouvelle vidéo indique cinq altcoins qui, selon lui, ont un potentiel de hausse dans le mois à venir.

Le mois d’août a apporté du mouvement haussier sur le marché des crypto-monnaies avec l’appréciation du bitcoin (BTC), de Cardano (ADA), de l’Ethereum (ETH), du Binance Coin (BNB), de Solana (SOL), entre autres crypto-monnaies qui ont fait repasser la capitalisation boursière du secteur au-dessus des 2 000 milliards de dollars.

Maintenant, alors que le mois touche à sa fin, les investisseurs cherchent à savoir quelle crypto-monnaie acheter en septembre qui peut imprimer des gains et une appréciation supplémentaires.

L’un de ces investisseurs est l’animateur d’Altcoin Daily, Austin Arnold, qui a déjà souligné par le passé le potentiel de hausse de Cardano et maintenant, dans une nouvelle vidéo, il indique cinq altcoins qui, selon lui, ont un potentiel de hausse dans le mois à venir.

Selon lui, les crypto-monnaies ayant un potentiel de hausse dans les 30 prochains jours sont Tezos (XTZ), VeChain (VET), Ethereum (ETH), Cosmos (ATOM) et Cardano (ADA).

Altcoins avec un potentiel de hausse

Pour justifier son choix, dans le cas de Tezos, Arnold met en avant l’adoption de XTZ parmi plusieurs entreprises blockchain et financières basées en Suisse, telles que Crypto Finance Group, InCore Bank et Inacta.

Dans une déclaration commune, les trois entreprises suisses notent qu’elles ont choisi d’adopter Tezos « car sa gouvernance sur la chaîne permet des mises à jour sans perturber ou diviser le réseau« .

Par conséquent, l’analyste estime que ces entreprises financières utilisent Tezos pour créer une niche spécifique. Au Brésil, Banco BTG émet son jeton ou Reitz en utilisant la blockchain Tezos.

« Il semble donc qu’ils soient en train de créer leur propre petite niche : une norme de jeton Tezos pour travailler spécifiquement avec les agences et les institutions financières qui ont besoin d’une certaine forme de conformité. »

Quant à VeChain. Arnold note que la blockchain a engagé 1 million de dollars pour financer le développement de son propre marché de jetons non fongibles (NFT), établissant ainsi la participation de la blockchain à l’avenir des NFT.

« En tant qu’acteur clé du monde réel des affaires, les entreprises seront le principal moteur de l’adoption massive des technologies NFT et, à ce titre, la meilleure façon de faciliter cette adoption est de développer et de soutenir un écosystème NFT dynamique utilisant la plateforme VeChainThor. »

Ethereum et Cardano

Les paris d’Arnold se concentrent également sur des crypto-monnaies plus établies qui font partie du top 3 du marché, comme l’Ethereum et le Cardano. Dans le cas de l’ETH, l’attente de l’ETH 2.0 est le principal point de valorisation.

Six grandes entreprises de l’écosystème, dont Kraken et les protocoles de finance décentralisée (DeFi) Uniswap, The Graph, Compound, Lido et Synthetix, ont donné chacune 250 000 USD, soit un total de 1,5 million d’USD, pour soutenir les efforts de mise à niveau » 2.0 » d’Ethereum.

« Et la raison pour laquelle cela est important pour vous est que cela nous montre que l’ensemble de l’écosystème des crypto-monnaies, ou du moins de très nombreux acteurs clés, donnent de l’argent et des ressources pour soutenir le succès de cette mise à jour majeure de l’ETH. »

Dans le cas de Cardano, le trader pense que la communauté du réseau va encore s’agrandir après l’annonce officielle du Japon selon laquelle Cardano sera cotée, après que l’actif ait passé avec succès des contrôles réglementaires stricts.

« Tout d’abord, bien que Cardano ait évidemment une capitalisation boursière beaucoup plus faible que [Bitcoin et Ethereum], son volume réel sur le réseau est très similaire aux deux autres. C’est un bon signe… », a-t-il déclaré, citant également la mise à niveau qui autorisera les contrats intelligents dans ADA comme catalyseur d’une nouvelle hausse des prix. »

Enfin, l’analyste note que l’intégration du Bitcoin à Cosmos devrait faire grimper le prix de la crypto-monnaie et, par la même occasion, faire entrer le BTC dans l’univers de DeFi, NFT et autres.

« Le bitcoin arrive sur le réseau Cosmos via interBTC, une plateforme DeFi qui permet aux utilisateurs de bitcoin d’investir, de gagner et de payer avec leur BTC sur n’importe quelle blockchain. La dernière attribution du réseau Cosmos par la Fondation Interchain (ICF) à Interlay, créateur d’interBTC, marque la première étape de cette transition« , selon M. Arnold.

Par conséquent, selon lui, le bitcoin sur la plateforme Cosmos apportera une liquidité profonde à l’écosystème et augmentera considérablement l’utilité et la portée de Cosmos DeFi et, avec cela, le prix des crypto-monnaies est susceptible d’augmenter.

