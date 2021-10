Dans quelles crypto-monnaies investir sur ce Bull Run ?

Le monde des crypto-monnaies vit des jours d’euphorie après les débuts de certains ETF et le nouveau record historique du bitcoin. Le principal de ces actifs numériques semble avoir trouvé un nouveau plancher à 60 000 u$s et malgré l’entrée dans une phase de correction, les analystes s’attendent à ce que le cycle haussier se poursuive.

Mais le bitcoin n’est pas la seule crypto-monnaie qui excite le marché. L’analyste connu sous le nom de Credible Crypto, s’est dit optimiste quant à cinq crypto-monnaies qui pourraient suivre la dynamique et prendre jusqu’à 90% de valeur.

Bien sûr, sur la liste de ce trader figure l’Ethereum (ETH), le deuxième plus grand en termes de volume de marché. Credible Crypto souligne qu’il est prêt à atteindre de nouveaux sommets, dans la foulée de la récente hausse record du bitcoin. A cette heure, il est au-dessus de u$s4,100 à ses niveaux les plus élevés historiquement.

Pour l’analyste, l’une des crypto-monnaies à fort potentiel de hausse est Convex Finance, dont le jeton CVX alimente la bourse décentralisée (DEX) Curve Finance. Selon lui, les baleines accumulent CVX, ce qui indique qu’elles anticipent un mouvement haussier qui devrait être stimulé par la nouvelle d’un partenariat majeur pour le DEX.

Up 50% from when I tweeted about this last and we haven't even broken out yet lol. $CRV is synergistic with $CVX. I can't explain the mechanics in a tweet- but when $CVX goes up it increases the inherent value of $CRV and when $CRV goes up it increases the inherent value of $CVX. https://t.co/ssAtZmRUPL pic.twitter.com/9Y3Kwff0j7 — CrediBULL Crypto (@CredibleCrypto) October 22, 2021

Une autre crypto-monnaie figurant sur la liste de l’expert est le XRP. Credible Crypto est depuis longtemps un taureau du Ripple et dans son analyse, il note presque toujours le potentiel de la crypto-monnaie en termes de valorisation.

Dans cette nouvelle analyse, il dit s’attendre à ce que le XRP transforme un niveau de résistance historique en support, ouvrant la voie à une grande rupture à la hausse.

« Je n’en reviens pas de voir à quel point ce tableau est beau. D’un point de vue technique, j’ai du mal à voir comment un analyste peut faire un cas objectivement baissier pour ce graphique. Lorsque nous aurons terminé ici, le XRP fera fondre les visages« , a-t-il souligné.

Can't get over how great this chart looks. From a technical perspective, I struggle to see how an analyst can make an objectively bearish case for this chart. When we break up here soon $XRP is going to melt faces. https://t.co/rUAFyITO49 — CrediBULL Crypto (@CredibleCrypto) October 21, 2021

Hedera Hashgraph (HBAR) figure également sur la liste des traders, Credible Crypto affirme qu’un nouveau sommet historique est en vue si la crypto-monnaie peut franchir un obstacle restant à la marque de 0,47 u$s.

« Le HBAR suit magnifiquement le plan ici. Je pense qu’elle va bientôt franchir la résistance et que nous nous dirigerons vers les sommets de la fourchette de 0,43. Rouge clair et un nouveau record absolu. »

$HBAR following the plan beautifully here. Coiling up against the midpoint of this range- I suspect it breaks soon an we head for the range highs at .43. Clear RED and new ATH incoming. https://t.co/QPAZOjTsAm pic.twitter.com/CQQ2xhCw9v — CrediBULL Crypto (@CredibleCrypto) October 20, 2021

L’analyste pense également que Solana (SOL) devrait atteindre un nouveau sommet historique. Au cours des sept derniers jours, la crypto-monnaie est passée de 162,60 dollars à 204,30 dollars, soit une augmentation de près de 26 %.

$SOL is leading the market and looks to have completed its macro 4th wave as a triangle. This implies we have begun the final 5th wave of SOL's first macro cycle. This is going to be epic- and a taste of what we will see across the board in the coming months. Expecting $500+. pic.twitter.com/wtAHopVNlJ — CrediBULL Crypto (@CredibleCrypto) October 22, 2021

Le trader a ajouté que la hausse du marché des crypto-monnaies se traduira par une augmentation du prix des autres altcoins, mais il a averti que le BTC pourrait surpasser le marché à court terme et monopoliser l’attention, mais qu’il ne fait aucun doute qu’un mouvement haussier du BTC stimulera les altcoins.