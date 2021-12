De OHM à SHIB : les 5 altcoins qui ont marqué l’année 2021

Alors que l’année la plus haussière de l’industrie de la crypto touche à sa fin, il est temps de revenir sur les jetons qui ont capté les esprits au cours des 12 derniers mois.

Ce sont les pièces qui ont déclenché une nouvelle tendance, créé une sous-catégorie ou défié les probabilités en gagnant du terrain. Leur émergence a parfois entraîné une hausse massive des prix ou une volatilité extrême. La plupart des pièces répertoriées ici ont également attiré l’attention du grand public, révélant ainsi que les crypto-monnaies ne se limitent pas à Bitcoin et Ethereum.

Les monnaies stables les plus importantes et les plus utilisées sur le marché, Tether (USDT) et USD Coin (USDC), sont toutes deux contrôlées par des entreprises traditionnelles. Il n’y a pas de DAOs pas de canaux Discord et, sans doute, très peu de transparence sur ce qui soutient ces pièces.

Des projets décentralisés comme Terra (et son stablecoin UST) ont émergé et se sont appuyés sur le succès de l’un des premiers stablecoins algorithmiques, pour contrer ces opérateurs historiques centralisés. Ces stablecoins sont décentralisés car ils sont adossés à d’autres crypto-monnaies comme l’Ethereum ou le Luna, plutôt qu’à des dépôts ou équivalents en espèces.

L’UST de Terra a connu une année particulièrement importante. Le 2 janvier, la capitalisation boursière du stablecoin était inférieure à 200 millions de dollars. Aujourd’hui, ce chiffre est passé à plus de 10 milliards de dollars UST a récemment dépassé DAI en tant que plus grand stablecoin décentralisé en crypto.

Ce mouvement indiquerait qu’il y a un appétit clair pour un dollar numérique décentralisé solide, et maintenant il y a même une concurrence pour la première place et c’est tout l’enjeu à venir en 2022.

Commercialisé comme une crypto-monnaie « flottante » qui maintient un « pouvoir d’achat stable« , OHM a été l’un des principaux jetons de la DeFi 2.0.

Les projets qui relèvent de la DeFi 2.0 s’efforcent de créer de meilleures incitations pour conserver les liquidités à long terme. Plutôt que de mettre en place des systèmes de récompenses de plusieurs millions de dollars qui se transforment en prises de bénéfices rapides, ces projets optent pour ce que l’on appelle la liquidité louée.

Olympus Pro is a new service that aims to share Olympus' "protocol bond" innovation with treasuries across DeFi.

Bonding solves a recurring problem faced by DeFi protocols that rely on liquidity mining incentives: the liquidity is a temporary, rented asset.

— ͏c͏h͏a͏s͏e ͏d͏e͏v͏e͏n͏s (@chasedevens) October 6, 2021