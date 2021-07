De pire en pire pour Binance : La Chine bloque tous les accès de ses utilisateurs !

Les utilisateurs ont commencé à rencontrer des problèmes pour se connecter à la plateforme jeudi et sont désormais incapables de le faire sans utiliser des services VPN.

La Chine a placé Binance, la plus grande plateforme d’échange de crypto-monnaies au monde, sur sa liste noire des sites web auxquels il est impossible d’accéder depuis le territoire du pays. Le blocage de la bourse de crypto-monnaies a été confirmé par le portail chinafirewalltest.com, qui recense tous les sites interdits auxquels le “Grand Pare-feu” chinois coupe l’accès.

Les utilisateurs de Binance ont pris connaissance du blocage ce jeudi et ont dû utiliser un VPN pour accéder à la plateforme. Pendant ce temps, les rivaux de Binance, Huobi et OKEx, étaient encore disponibles dans le pays asiatique, mais il est fort probable qu’ils ne soient plus accessibles depuis la Chine continentale.

On the evening of July 8, Beijing time, many users found that the Binance APP appear to be blocked in China and must use a VPN to log in.

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) July 8, 2021