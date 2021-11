Découvrez le Top 5 des bourses de produits dérivés de crypto-monnaies

Lorsque vous choisissez un échange de produits dérivés, assurez-vous que vous avez pris en compte toutes les caractéristiques et les frais sous-jacents.

Les produits dérivés sont une classe d’investissement importante sur tout marché financier, qu’il s’agisse du forex, des actions ou des crypto-monnaies. Se lancer dans le trading de produits dérivés signifie que vous allez conclure un contrat financier avec une autre partie (le fournisseur de services) pour spéculer sur les prix d’un actif particulier à l’avenir.

Le trading de produits dérivés étant assez récent sur le marché des crypto-monnaies, peu d’échanges proposent cette fonctionnalité. Nous avons donc fait une liste des échanges de dérivés crypto les plus fiables et les plus utilisés sur le marché actuel.

Binance s’est imposé comme la bourse la plus privilégiée pour le trading au comptant, le trading à terme, le trading de dérivés, le staking et de nombreuses autres options d’investissement. Elle est classée parmi les plus grandes bourses et se caractérise par une présence mondiale.

Par rapport à la plupart des plateformes, Binance a une structure de frais simple pour le trading de produits dérivés. La plateforme ne facture pas de frais sur les dépôts. Dans le même temps, les frais de négociation varient généralement entre 0,01 % et 0,05 % de la valeur totale de la transaction. Ces frais peuvent être encore réduits si vous utilisez le jeton natif BNB.

Les produits de négociation dérivés de Binance comprennent :

Contrats à terme avec marge en USD – Contrats perpétuels et trimestriels réglés en USDT ou en BUSD.

Contrats à terme COIN-M – Contrats perpétuels et trimestriels réglés en crypto-monnaies.

Tokens à effet de levier Binance – Cette fonctionnalité de négociation de produits dérivés permet aux utilisateurs de bénéficier d’un effet de levier accru sans risque de liquidation. Avec les tokens à effet de levier, vous pouvez obtenir une exposition accrue à des crypto-monnaies spécifiques.

Bybit est un autre échange de crypto de premier plan axé sur l’offre des meilleurs produits dérivés de sa catégorie. C’est la seule bourse de produits dérivés où vous pouvez négocier avec un effet de levier pouvant atteindre 100x sur des crypto-monnaies spécifiques. En outre, Bybit propose également des « contrats à terme trimestriels« . Les frais de négociation de la plateforme sont conservateurs, et elle ne facture que 0,075 % par ordre lorsque vous négociez des contrats.

Les produits dérivés négociés sur Bybit comprennent :

USDT Perpetual – Des contrats perpétuels qui utilisent USDT comme garantie.

Inverse Perpetual – Contrats perpétuels dans lesquels les actifs sous-jacents sont utilisés comme garantie. Les paires de contrats perpétuels inversés comprennent BTC/USD, ETH/USD, DOT/USD, EOS/USD et XRP/USD.

Contrats à terme inversés – Contrats à terme où les pièces de monnaie (BTC et ETH) sont utilisées comme garantie.

KuCoin s’est récemment étendu sur le marché des produits dérivés via sa plateforme de négociation de produits dérivés KuMEX, récemment lancée. La plateforme sert de bourse mondiale de crypto-monnaies, desservant plus de 6 millions d’utilisateurs dans plus de 200 pays.

Les contrats perpétuels et de livraison sur KuCoin incluent des frais de fabricant et de preneur, mais il y a une légère différence dans la façon dont la plateforme facture les frais. Pour les contrats perpétuels et les contrats de livraison, KuCoin applique des frais de 0,06 % pour le preneur et de 0,02 % pour le créateur. Cependant, le taux de financement diffère pour les contrats à marge USDT ou COIN dans le cadre des contrats perpétuels, et il n’y a pas de frais de règlement. Au contraire, il n’y a pas de taux de financement pour les contrats de livraison mais des frais de règlement de 0,025%.

Les produits dérivés négociés sur KuCoin comprennent :

Contrat USDT-Margined – Contrats perpétuels et trimestriels réglés en USDT.

Contrat COIN-Margined – Contrats perpétuels et trimestriels réglés en crypto-monnaies.

Kraken

Kraken est classé parmi les bourses de crypto-monnaies les plus fiables et les plus sécurisées. Cependant, par rapport aux autres bourses de cette liste, Kraken offre un nombre limité d’options de négociation à terme couvrant le BTC, l’ETH, le LTC, le BCH et le XRP. La plateforme vous permet également d’entrer dans le trading sur marge avec un effet de levier allant jusqu’à 5x.

Les frais de Kraken sont faibles, mais vous payez pour chaque action de vente, d’achat et de transaction que vous effectuez sur la plateforme. De plus, il y a des frais de dépôt et de retrait. Les frais de dépôt varient de 0 à 0,20 % et les frais de retrait varient de 0,10 à 0,50 % en fonction du volume de transactions en USD sur 30 jours.

Les produits dérivés négociés sur Kraken sont les suivants :

Contrats perpétuels – Kraken propose des contrats perpétuels pour BTC, ETH, LTC, BCH et XRP. Actuellement, il ne prend en charge que l’USD, mais il commencera bientôt à accepter l’AUD également.

AAX

L’une des plus grandes bourses de la région Asie-Pacifique, AAX, propose une myriade de services liés aux crypto-monnaies. La plateforme propose des contrats à terme avec un effet de levier pouvant atteindre 100x et sans limite d’expiration. En outre, c’est la seule bourse de crypto-monnaies alimentée par la technologie LSEG utilisée par la bourse d’Oslo, la Borsa Italiana et la bourse de Londres.

Pour les transactions et les retraits, AAX dispose d’une grille tarifaire très transparente et facilement accessible. La plateforme prélève des frais d’initiateur et de preneur sur toutes les options de négociation de contrats à terme, compris entre 0,02 % et 0,04 %. Si vous payez les frais en utilisant le jeton AAB natif de la plateforme, vous pouvez réduire les frais de 20 %.

Les produits de négociation de produits dérivés sur AAX comprennent :

Contrat inversé réglé en BTC – Contrats perpétuels et trimestriels réglés en BTC.

Contrat vanille réglé en USDT – négociation d’options « vanille » de style européen réglées en USDT. AAX propose actuellement des contrats réglés en USDT pour BTC, ETH, SOL, ADA, XRP, DOGE, BCH, SHIB, LINK, MATIC, COMP et DYDX.

Lorsque vous choisissez une bourse de produits dérivés, assurez-vous d’avoir pris en compte toutes ses caractéristiques et les frais sous-jacents. Enfin, avant de plonger dans le trading de contrats à terme, prenez le temps de vous renseigner sur les risques encourus, afin de ne pas perdre plus que vous ne pouvez vous le permettre.