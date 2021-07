Dérapage du bitcoin : Une chute brutale qui entraîne les autres crypto-monnaies

Le Bitcoin avait esquivé le coup de la Chine, mais n’a pas pu avec la FED et le dollar, et maintenant sa valeur chute brutalement -perd environ 6%- à moins de 33 000 $, son plus bas niveau depuis fin juin.

Le déclin du bitcoin entraîne le reste des crypto-monnaies, certaines chutant jusqu’à 10 %.

La Banque populaire de Chine (PBOC) a annoncé qu’elle avait ordonné la fermeture d’une société “soupçonnée de fournir des services logiciels pour les transactions en monnaie virtuelle” et a réitéré sa position anti-crypto, mettant en garde les institutions contre la fourniture de services aux sociétés liées aux crypto-monnaies.

Le bitcoin et les autres crypto-monnaies étaient restées indifférentes à cette information. Cependant, après la publication des projections de la Réserve fédérale américaine et le renforcement du dollar dans le monde, les cotations ont fait un chutées brutalement.

Le document a confirmé la réduction de ses achats d’actifs et les économistes interrogés par “Reuters” s’attendent à ce que la Fed annonce une stratégie de réduction progressive en août ou en septembre.

Aujourd’hui, le marché commence à s’intéresser de plus près à d’autres crypto-monnaies, notamment l’Ethereum. En fait, un rapport de Goldman Sachs prévoit qu’il pourrait dépasser le bitcoin d’ici un an.

“L’Ether semble actuellement être la crypto-monnaie ayant le plus de potentiel pour une utilisation réelle, car Ethereum, la plateforme dont la monnaie numérique est native, est la plateforme de développement la plus populaire pour les applications de contrats intelligents“, indique le rapport.