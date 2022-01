Des baleines Shiba Inu achètent plus de 6,5 milliards de SHIB !

Les données fournies par le tracker blockchain etherscan montrent que deux crypto-baleines ont acquis plus de 6,5 milliards de jetons SHIB.

Les deux transactions massives ont été effectuées à partir des bourses Binance et Kucoin, portant 4 085 088 583 Shiba Inu (wallet Binance) et 2 533 125 045 SHIB (wallet KuCoin).

Le solde global du second portefeuille affiche 367 052 255 525 SHIB. Ce qui représente plus de 10 000 000 $.

En début de semaine, la grande baleine ETH « Gimli », classée 9e sur la liste des 1 000 premiers ETH par WhaleStats, a effectué un achat unique de 110 000 000 000 de tokens Shiba Inu. Le jour de l’achat (4 janvier), cette quantité de SHIB valait plus de 3 500 000 dollars.

Le jeton SHIB a valeur actuellement de 0,00002945 $, selon les données de coingecko. SHIB est 66,71 % en dessous de son record historique de 0,00008845 $ atteint par la pièce le 28 octobre.

Scott Melker estime que la pièce ne doit pas descendre en dessous du niveau de 0,000022 $ et doit monter en flèche sur le graphique. Sinon, Melker s’attend à ce que la pièce « se dirige vers l’inconnu« .

$SHIB

Needs to bounce here at support above this massive red gap in price action, or it's going to be like Elsa and head into the unknown. pic.twitter.com/vdZyCZXLj3

— The Wolf Of All Streets (@scottmelker) January 8, 2022