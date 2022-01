Des camions  » Shiba Inu To The Moon  » repérés dans plusieurs pays !

Shiba Inu est devenu la monnaie mème la plus populaire parmi les 1 000 plus grandes baleines d’Ethereum (ETH) du monde. Elles ont acheté en moyenne 52 059 838 702 jetons SHIB d’une valeur de 1 938 484 dollars.

La #ShibArmy a récemment publié une video d’un camion avec le message audacieusement proclamé : « Shiba Inu To The Moon« . La demande de véhicules a été importante dans plusieurs pays, et des membres de la communauté jurent avoir vu le camion circuler dans leur région.

Des Shiba Inu Trucks ont été visibles à New York, Washington, Pékin et Canberra.

Les membres de ShibArmy ont déclaré sur Twitter que ces camions sont devenus de plus en plus populaires au fil du temps en même temps que le Shib gagne en popularité.

Le Shiba Inu est coté dans 64 bourses à travers le monde. C’est aussi un témoignage que le mème-coin a une liquidité, une pertinence et un niveau d’intérêt élevés. Un autre fait intéressant est que le projet Shiba Inu a également le plus grand nombre de followers sur Twitter, soit plus de 2,2 millions.

