Des portraits du cofondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin vendus comme NFTs

Mardi, le photographe californien Matthew Reamer a annoncé la vente de trois NFT de portraits du fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin. Matthew Reamer a pris Vitalik Buterin en photo quatre mois après le lancement d’Ethereum en 2015.

Les portraits, qui sont mis aux enchères sur sa page sur NFT marketplace Foundation, montrent Vitalik Buterin alors que personne ne le connaissait à l’époque.

Le premier NFT, qui a actuellement attiré une offre de 1,65 ETH, est une photo d’action du jeune développeur de logiciels à l’air studieux au lit sur son ordinateur portable. Les deux autres sont des clichés plus typiques : une photo de face et une photo de face sur fond sombre.

Elles ont été commandées pour un profil de Buterin, alors âgé de 21 ans, par la publication suisse Das Magazin. Das Magazin a contacté Reamer le 4 novembre 2015 pour lui présenter Buterin comme l’inventeur d’une “plateforme basée sur la blockchain qui pourrait révolutionner le système financier“.

Hello and welcome! My name is Matthew Reamer and I'm a CA based photographer here to share some of the backstory associated with these portraits of Ethereum Co-founder Vitalik Buterin (@VitalikButerin) I'll be releasing this weekend on Foundation (@withFND). A THREAD – (1/10) pic.twitter.com/s3NvPxcjhf — Matthew Reamer (@team_ream) August 10, 2021

Reamer a tweeté : “Nous avons loué un Airbnb merdique pour tourner dedans, et avons réussi à faire quelques beaux portraits. J’étais heureux de voir notre travail faire la couverture, même si je ne me doutais pas de ce que les années suivantes allaient apporter.”

I was vaguely familiar with crypto and didn't think much of it. We rented a crappy Airbnb to shoot in, and managed to make some nice portraits. I was happy to see our work make the cover, though I didn't have an inkling of what the following years would bring. @withFND (3/10) pic.twitter.com/HNu96YVhII — Matthew Reamer (@team_ream) August 10, 2021

Das Magazin a offert à Reamer 750 francs suisses pour son travail, ce qui représentait environ 750 dollars américains à l’époque. À l’époque, l’Ethereum valait environ un dollar. Aujourd’hui, il se négocie à un prix de 3 230 dollars. Dans son message sur Twitter, Reamer regrette “de ne pas avoir approfondi le sujet“. S’il avait placé ses gains en Ethereum, il aurait eu une réserve de crypto-monnaies valant près de 2,5 millions de dollars au cours actuel.

Fast forward to 2017 and ETH is BOOMING. I'm reminded of these photos and feeling more than a little regret about not looking deeper into it at the time of the shoot, when ETH was about 4 months old. (@withFND) (4/10) pic.twitter.com/PhNjUt26Jv — Matthew Reamer (@team_ream) August 10, 2021

Dans le fil de discussion, Reamer a poursuivi en évoquant le monde des NFT – des actifs numériques à jeton généralement construits sur Ethereum. Selon un rapport publié cette année par l’agrégateur de données cryptographiques CoinGecko, les NFT représentaient un marché de 28 milliards de dollars à la fin du premier trimestre de cette année.

Reamer a tweeté au sujet du boom des NFT : “Il me vient rapidement à l’esprit que je possède ce qui est, à ma connaissance, les seuls portraits de la personne qui a créé la plateforme sur laquelle vivent les NFT, photographiés dans les premiers temps de sa création. Quelle métaphore !”

Malgré ses regrets, Matthew Reamer a assuré sa place dans l’histoire de la blockchain en tant que documentariste visuel de la jeune étoile montante qui a apporté au marché sa deuxième plus grande crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière.

Les réalisations de Buterin représentent bien plus qu’une simple monnaie. La blockchain d’Ethereum a popularisé le contrat intelligent, donnant naissance à des milliards de dollars de services financiers et d’actifs numériques. Mais cela suffira-t-il à faire monter les enchères pour les NFT de Reamer ?