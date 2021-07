Dogecoin plonge encore plus cette semaine !

Le prix du Dogecoin a chuté de 19,37 % au cours de la semaine dernière pour atteindre 0,18 $ – son plus bas niveau depuis le 23 avril, date à laquelle il avait atteint 0,16 $.

La monnaie mème est actuellement la huitième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, détenant une part de marché de 22,5 milliards de dollars sur un marché cryptographique mondial qui vaut actuellement 1,28 trillion de dollars.

Dogecoin a été créé en 2013 par les programmeurs Jackson Palmer et Billy Markus. Le duo a utilisé le mème viral Shiba Inu comme avatar pour faire une satire de la frénésie de frappe des altcoins.

Leur plaisanterie a rapidement porté ses fruits lorsque le prix du Dogecoin a commencé à décoller pendant la hausse du Bitcoin de l’année dernière. Le Dogecoin a été très apprécié sur les réseaux sociaux par un contingent fidèle de fans, connu sous le nom de “Doge Army“, qui comprend Mark Cuban, propriétaire des Dallas Mavericks, Elon Musk, PDG de Tesla, et les pop stars Snoop Dogg et Gene Simmons.

Cette semaine, le cocréateur Jackson Palmer a lancé une cinglante tirade sur Twitter contre son ancien projet, qu’il a quitté en 2015.

“Après des années à l’étudier, je crois que les crypto-monnaies sont une technologie fondamentalement de droite, hyper-capitaliste, construite principalement pour amplifier la richesse de ses partisans par une combinaison d’évitement fiscal, de diminution de la surveillance réglementaire et de rareté artificiellement appliquée“, a tweeté Palmer.

Dans un autre tweet, il a ajouté : “Les crypto-monnaies reviennent à prendre les pires aspects du système capitaliste actuel (corruption, fraude, inégalité, etc.) et à utiliser des logiciels pour limiter techniquement le recours aux interventions (audits, réglementation, fiscalité, etc.) qui servent de protection ou de filet de sécurité pour le citoyen moyen“.

The cryptocurrency industry leverages a network of shady business connections, bought influencers and pay-for-play media outlets to perpetuate a cult-like “get rich quick” funnel designed to extract new money from the financially desperate and naive.

Le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a tenté de calmer le jeu le lendemain.

Il a tweeté en réponse : “Si vous croyez que les solutions gouvernementales sont souvent inefficaces, qu’elles promettent trop et ne livrent pas assez, et qu’elles ont des conséquences imprévues, et que la responsabilité personnelle mélangée aux marchés libres créera de meilleurs résultats pour tout le monde, alors la crypto est une bouffée d’air frais bien nécessaire.”

5/ Accredited investor laws are a good example. They were created with the best of intentions, to protect regular people from scams – a noble idea. But what has been the actual result? They've often made it illegal to get rich via investment, unless you're already rich.

— Brian Armstrong (@brian_armstrong) July 15, 2021