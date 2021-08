Dogecoin et Shiba Inu : Les “mèmes coins” ne sont pas morts et reviennent en force !

Les mèmes comme Dogecoin et Shiba Inu ont dominé la plupart des conversations autour du boom du marché cryptographique au début de l’année, mais lorsque le marché s’est effondré en mai, leurs prix respectifs ont chuté plus fort et plus rapidement que la plupart de leurs contemporains.

Cependant, avec le marché actuellement en hausse, ces actifs volatils augmentent maintenant plus rapidement que beaucoup d’autres.

Le prix du Dogecoin a augmenté de 27 % au cours de la semaine dernière, selon CoinGecko, et se situe actuellement à un prix légèrement supérieur à 0,26 $ par pièce. Il a brièvement augmenté au cours du week-end, atteignant 0,27 $ samedi – le prix le plus élevé depuis la fin juin. Comparez cela à une hausse de 16 % de la valeur du bitcoin au cours de la semaine dernière, ainsi que de 24 % pour l’Ethereum, ce dernier ayant apparemment été stimulé par le lancement de la mise à niveau London de la semaine dernière.

Même à ce niveau, le prix de DOGE est à 64 % de son prix record de plus de 0,73 $ établi début mai, avant que l’ensemble du marché ne s’effondre et ne tombe dans un marasme de plusieurs mois. Pourtant, le prix de DOGE a augmenté de façon spectaculaire depuis le début de l’année, lorsqu’il était inférieur à un penny par pièce avant un bond fin janvier. La valeur de DOGE a encore augmenté de plus de 4 600 % depuis lors, malgré la chute brutale de son pic.

La récente résurgence de Shiba Inu présente toutefois un aspect unique. Le jeton ERC20 fonctionnant sur Ethereum n’existe que depuis quelques mois, il n’a donc pas accumulé autant de sentiment ou d’histoire à long terme que le Dogecoin, vieux de plusieurs années, et sa chute a été encore plus dure : Le prix de SHIB est actuellement en baisse de 79 % par rapport au sommet historique atteint en mai.

