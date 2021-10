Dogecoin reste le roi de tous les memecoins et reprend son ascension

Les spin-offs du dogecoin ne parviennent pas à battre le memecoin. Les analystes s’attendent à ce que DOGE se remette de sa chute, car 70 % des adresses de portefeuilles détenant DOGE sont rentables.

Le principal memecoin DOGE a une capitalisation boursière de 32,4 milliards de dollars et se classe parmi les 10 premières crypto-monnaies sur CoinGecko. Bien que plusieurs spin-offs du dogecoin soient apparus sur les bourses de crypto-monnaies, ils n’ont pas réussi à détrôner le DOGE en termes d’activité sur la chaîne et de capitalisation boursière.

Il est intéressant de noter que Vitalik Buterin, le créateur d’Ethereum, a vendu pour 1,8 million de dollars de crypto-monnaies sur le thème du chien. Buterin fait partie du conseil consultatif de la Dogecoin Foundation, et le créateur d’Ethereum n’a pas vendu DOGE ou SHIB dans sa dernière activité sur les échanges décentralisés.

Bien que Shiba Inu ait entrepris de détrôner DOGE et qu’il soit largement populaire en tant que « tueur de Dogecoin« , le prix de SHIB a récemment plongé et le jeton lutte pour maintenir sa position dans le top 15 des crypto-monnaies.

Les détenteurs de Dogecoin attendent que Robinhood lance les portefeuilles du memecoin. Le partisan de DOGE et trader @TDogewhisperer pense que le lancement des portefeuilles va stimuler l’utilité du memecoin.

In just a few weeks the landscape for #dogecoin will completely change

Robinhood will release wallets. You’ll be able to spend $doge at 600K+ stores that use Verifone credit card terminals. This includes brands like Dunkin, Foot Locker, McDonalds, Taco Bell, Macy’s & many more https://t.co/1xYS5xTj89

— Doge Whisperer 🐕 (@TDogewhisperer) October 20, 2021