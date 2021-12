Donald Trump qualifie les crypto de « dangereuses » pendant que Melania lance un premier NFT

L’ancien président des États-Unis Donald Trump a renouvelé ses critiques à l’égard des crypto-monnaies en… une interview sur Fox Business cette semaine, l’appelant une « chose très dangereuse« .

Curieusement, ses commentaires interviennent quelques jours seulement après que sa femme, l’ancienne première dame Melania Trump, a lancé son premier NFT, a jeton cryptographique qui représente la propriété d’une œuvre d’art numérique. Le NFT de Melania se trouve sur la blockchain Solana.

L’animatrice Maria Bartiromo a interrogé l’ancien président sur l’initiative NFT de sa femme, ce à quoi il a répondu : « Elle va réussir. Elle a beaucoup d’imagination. » On lui a ensuite demandé son point de vue plus général sur les crypto-monnaies.

« Je n’ai jamais aimé ça parce que j’aime avoir le dollar« , a répondu Trump. « Je n’ai jamais été un grand fan, mais ça se construit de plus en plus et personne ne fait rien à ce sujet. Je veux que notre monnaie s’appelle le dollar« .

« Je ne veux pas de toutes ces autres, et cela pourrait être un jour une explosion comme nous n’en avons jamais vu« , a poursuivi Trump, faisant référence à la montée des crypto-monnaies. « Ça fera passer la grande explosion technologique pour un truc de bébé. Je pense que c’est une chose très dangereuse« .

Trump a partagé pour la première fois son point de vue sur les crypto-monnaies alors qu’il était président en juillet 2019, en tweetant : « Je ne suis pas un fan du bitcoin et des autres crypto-monnaies, qui ne sont pas de l’argent, et dont la valeur est très volatile et basée sur du vent. Les crypto-actifs non réglementés peuvent faciliter les comportements illicites, notamment le commerce de la drogue et d’autres activités illégales. »

Plus tôt cette année, l’ancien directeur de la communication de la Maison Blanche, Anthony Scaramucci a dit qu’il croyait que Trump n’avait pas personnellement écrit ce tweet. Il a suggéré que le tweet a probablement été rédigé pour Trump par des conseillers qui pensaient qu’il devait prendre position sur le bitcoin et les crypto-monnaies. Le tweet n’est plus en ligne à la suite de l’interdiction de Trump sur Twitter en janvier.

Cependant, Trump a renouvelé ses critiques à l’égard du bitcoin en 2021. En juin, il a déclaré à Fox Business que la principale crypto-monnaie « semble juste être une arnaque« .

Melania Trump a publié sa première pièce de collection NFT la semaine dernière une œuvre d’art numérique intitulée « Melania’s Vision« , vendue 1 SOL, soit environ 182 $. D’autres NFT sont prévus, et un montant non spécifié sera donné pour « aider les enfants qui sortent du système de placement familial« , selon son annonce officielle.

Le NFT de l’ancienne première dame a été frappé sur Solana. Cependant, après son annonce, un représentant de Solana Labs – l’équipe centrale originale derrière la plateforme – a rapidement contacté les médias cryptographiques pour préciser que Solana Labs n’était pas directement impliquée dans le projet de Melania Trump.

« Je voulais vous informer, afin d’éviter toute confusion, que son choix d’utiliser la blockchain Solana était complètement organique, et que ce projet ne fait partie d’aucune initiative dirigée par Solana« , a déclaré le représentant dans une déclaration.

A recent Bloomberg story named MoonPay as a partner to a new NFT effort by Former First Lady Melania Trump.

The story is factually incorrect as MoonPay has no official role in the effort.

— MoonPay (@moonpay) December 16, 2021