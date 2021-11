Edward Snowden prend à nouveau position contre les crypto-mème et explique pourquoi

L’ancien contractant de la CIA estime que de nombreuses personnes ont tort d’investir à long terme dans ce type d’actifs et pense qu’elles regretteront de l’avoir fait.

Edward Snowden a de nouveau mis en garde lundi contre les cryptomonnaies mèmes et a expliqué sur Twitter pourquoi il s’y oppose.

There is a strain of wealthy VC-guy who pretends to do you a favor by "warning" against Bitcoin (or whatever) while hyping centralized garbage-coins that they coincidentally happen to own an enormous stake in.

If you ever make it, don't be that guy. If you are that guy, change.

— Edward Snowden (@Snowden) November 21, 2021