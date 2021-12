Efinity remporte la sixième vente aux enchères de parachain Polkadot

Efinity rejoint la ligue des gagnants de l’enchère parachain de Polkadot – Acala, Moonbeam, Astar, Parallel Finance, et enfin, Clover Finance.

Pour gagner l’enchère, les contributeurs et les investisseurs votent en misant sur la crypto-monnaie native de Polkadot, le DOT.

Selon l’annonce faite par Enjin sur Twitter, Efinity a remporté son emplacement avec 7,7 millions de DOT apportés par plus de 20 000 membres de la communauté, ce qui lui assure une place dans l’écosystème.

With 7.7M $DOT contributed by over 20,000 community members, @efinityio has won the 6th @Polkadot parachain auction! 🎉

Thank you to everyone who has supported us in our endeavor to bring #NFTs to Polkadot.

To Efinity and beyond! pic.twitter.com/n2ffJEr53C

— Enjin | We're Hiring! (@enjin) December 30, 2021