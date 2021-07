Elon Musk a encore de l’influence sur le Dogecoin qui grimpe de 10 %

Le prix du Dogecoin a augmenté de 9,7 % au cours de la nuit pour atteindre un prix de 0,19 $ après que le PDG de Tesla, Elon Musk, ai changé sa photo de profil Twitter pour montrer son soutien à la crypto-monnaie mème.

La nouvelle photo de profil de Musk est un cliché de tête de lui portant des lunettes d’aviateur à miroir portant le reflet du mème viral Shiba Inu sur lequel Dogecoin est basé.

Le choix de Musk de porter des “yeux de chien” pour signaler sa fidélité au Dogecoin est très probablement une référence au mème #LaserRayUntil100k du Bitcoin – un engouement actuel où les Bitcoiners ajoutent des yeux laser à leur photo de profil sur les réseaux sociaux pour signaler leur allégeance. Musk a brièvement participé à cet engouement, aux côtés de Michael Saylor, de MicroStrategy, qui a conservé les yeux laser jusqu’à ce jour.

Selon l’agrégateur de données cryptographiques CoinMarketCap, la flambée des prix du dogecoin au cours de la nuit laisse la monnaie 11% plus haut qu’il y a sept jours.

Il semble que l’époque où Elon Musk faisait grimper le prix du Dogecoin de 40 % en une demi-heure avec un seul tweet est révolue. Le Dogecoin est actuellement toujours à environ un quart de son ancien record historique de 0,73 $ établi le 8 mai.

Le co-créateur du Dogecoin, Jackson Palmer, a également lancé une attaque contre son ancien projet en début de semaine, se rendant sur Twitter pour annoncer son opinion selon laquelle toutes les crypto-monnaies sont “une technologie de droite, hyper-capitaliste, construite principalement pour amplifier la richesse de ses partisans par une combinaison d’évitement fiscal, de diminution de la surveillance réglementaire et de rareté artificiellement imposée“.

After years of studying it, I believe that cryptocurrency is an inherently right-wing, hyper-capitalistic technology built primarily to amplify the wealth of its proponents through a combination of tax avoidance, diminished regulatory oversight and artificially enforced scarcity.

— Jackson Palmer (@ummjackson) July 14, 2021