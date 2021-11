Elon Musk et Changpeng Zhao (Binance) se clashent sur Twitter !

Elon Musk et Changpeng Zhao (CZ), se sont lancés aujourd’hui dans un clash sur Twitter à la suite de problèmes liés à l’utilisation et au transfert du Dogecoin.

Selon Binance les problèmes rencontrés lors des retraits de Dogecoin sont dus à un « problème technique » causé par le fait que la bourse a « une configuration technique de portefeuille différente pour DOGE« .

https://twitter.com/binance/status/1463093243277570051?s=20

« Depuis que l’incident s’est produit, DOGE Network nous a apporté son soutien, mais nous devons reconstruire entièrement le portefeuille, ce qui entraîne un retard qui, selon nous, pourrait durer encore une semaine environ« , a ajouté Binance sur Twitter.

To the rest of the community, we want to say that we recognize that this is not the standard of technical excellence you expect from us, but we are working our best to fix this issue.

Thank you for your ongoing support.

— Binance (@binance) November 23, 2021