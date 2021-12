Elon Musk réaffirme qu’il est « Pro Doge » et dénigre toujours le web3

L’activité d’Elon Musk sur Twitter reste toujours aussi chaotique, il a offert à ses followers un nouvel exemple aujourd’hui.

Le PDG de Tesla et SpaceX s’est décrit plus tôt comme « pro Doge« , en réponse à un tweet du cofondateur de Dogecoin, Billy Markus, qui accusait le bitcoin d’être trop ancré dans « l’establishment corporatif« .

Markus et Musk ajoutaient tous deux leur opinion à une querelle qui fait rage depuis quatre jours sur Crypto Twitter.

Depuis lundi, Elon Musk est impliqué dans un conflit numérique entre Jack Dorsey et la société de capital-risque de la Silicon Valley Andreessen Horowitz, également connue sous le nom de a16z.

La querelle a commencé lorsque Dorsey a tweeté « Vous ne possédez pas ‘web3’. Les sociétés de capital-risque et leurs partenaires financiers le possèdent. Il n’échappera jamais à leurs incitations. C’est finalement une entité centralisée avec une étiquette différente. »

You don’t own “web3.”

The VCs and their LPs do. It will never escape their incentives. It’s ultimately a centralized entity with a different label.

Know what you’re getting into…

— jack⚡️ (@jack) December 21, 2021