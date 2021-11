Elon Musk se joint à l’alerte des détenteurs de Dogecoin concernant les transactions à effet de levier

Le marché des crypto-monnaies est confronté à de nombreux dangers et problèmes liés au trading à l’effet de levier. De même, Elon Musk a mis en garde les détenteurs de dogecoin en répondant à un tweet posté par Mishaboar. Le tweet mentionne les dangers et les inconvénients du trading à effet de levier, ce qui a recueilli l’attention des utilisateurs.

Après la liquidation de leurs comptes sur marge, plusieurs détenteurs de crypto-monnaies mèmes ont commencé à chercher de l’aide, selon Mishaboar. En conséquence, il a souligné l’importance d’éduquer les individus sur le trading à effet de levier à haut risque.

Several of these shibes were new to crypto when they were introduced by their "buddies" to margin and futures trading. To the point that many of them think these tools are an integral part of crypto and #dogecoin.

They are NOT!

What do we say to those pushing these tools? pic.twitter.com/oTW9lrFqy3

— Mishaboar (@mishaboar) November 26, 2021