Elrond acquiert Utrust pour révolutionner les systèmes de paiement !

Elrond, un concurrent d’Ethereum avec un débit de l’ordre de 100 000 transactions par seconde, acquiert Utrust, une société de paiements en crypto-monnaies basée au Portugal.

Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués. Les deux plateformes disposent de jetons, et les entreprises ont déclaré que la communauté combinée sera informée au début de l’année des mécanismes définitifs de l’opération du point de vue des détenteurs de jetons.

