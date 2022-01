Eminem achète un Bored Ape Yacht Club pour 450 000 $.

Eminem a acheté un Bored Ape Yacht Club pour 123,45 ETH (452 000 $) jeudi soir et en a fait depuis sa photo de profil sur Twitter. Il semble aussi avoir acheté au moins 15 NFTs jusqu’à présent sur OpenSea sous le nom de Shady_Holdings.

Eminem n’est pas étranger au monde du NFT, après avoir sorti ‘Shady Con’ – une collection de NFT avec des beats instrumentaux. L’opération a été un énorme succès, l’un d’entre eux s’étant vendu plus de 100 000 dollars. Il est également prévu de sortir une série de figurines NFT. La collection comprenait plusieurs rythmes inédits produits par Eminem, créés exclusivement pour l’occasion. En plus des beats, les acheteurs avaient la possibilité d’acquérir une série limitée de NFT.

« Je collectionne depuis que je suis enfant, tout, des bandes dessinées aux cartes de baseball en passant par les jouets, ainsi que tous les albums de rap sur cassette sur lesquels j’ai pu mettre la main« , a déclaré le rappeur. Et d’ajouter : « Peu de choses ont changé pour moi en tant qu’adulte. J’ai essayé de recréer certaines de ces collections de l’époque, et je sais que je ne suis pas le seul. J’ai voulu donner à cette livraison la même ambiance de ‘Oh, mec, je dois avoir juste celui-là ou peut-être même toute la collection !’. C’était très amusant de trouver des idées à partir de ma propre passion de collectionneur. »

