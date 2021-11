Entre le Dogecoin et Shiba Inu la guerre est déclarée !

Le cofondateur de Dogecoin demande à Jack Dorsey de Twitter de prendre des mesures contre les promoteurs de Shiba Inu.

Billy Markus, cofondateur de la crypto-monnaie Dogecoin, a demandé à Jack Dorsey, PDG de Twitter, de « faire quelque chose » face au flot de tweets de promotion de Shiba Inu qui sont apparus sur son fil Twitter.

Billy Markus a demandé à Jack Dorsey de prendre des mesures contre les divers défenseurs de « Shiba Inu » qui avaient encombré la zone des commentaires avec de multiples liens vers un prétendu airdrop de Shiba Inu, partageant une capture d’écran d’un de ses fils de discussion sur Twitter.

Jusqu’à présent, le fondateur de Dogecoin a bloqué plus de 5 000 comptes sur Twitter, mais affirme que ces comptes « ciblent » continuellement ses discussion.

hey @jack can we do something about this it’s kind of a nightmare pic.twitter.com/GN2NKcWGUt

« L’une des raisons pour lesquelles je n’aime pas Shib est que la communauté fait des pieds et des mains pour me harceler et m’insulter. Cela n’inspire pas confiance en vous ou en votre « communauté »« , a écrit Markus sur Twitter. Markus s’est récemment prononcé contre les partisans de Floki Inu, une crypto-monnaie parodique inspirée de Doge. L’idée de faire de la publicité pour quelque chose comme « ça va vous rendre riche » est « gluante« , selon Markus.

Billy Markus s’inscrit en faux contre les affirmations publicitaires selon lesquelles FLOKI pourrait aider les gens à gagner de l’argent pour changer leur vie. Il n’y a pas de « changement de vie« .

There's no such thing as a "way out."

It's just early people getting richer, later people getting poorer, unless later people have new later people that will get poorer for them to get richer.

Advertising something like "it'll make you rich" is slimy af.

— Shibetoshi Nakamoto (@BillyM2k) November 1, 2021