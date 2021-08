Ethereum a brûlé 100 millions de dollars en frais depuis l’entrée en vigueur de l’EIP-1559

Le hard fork londonien d’Ethereum, une mise à niveau du réseau attendue depuis longtemps qui comprenait une mesure visant à réduire la croissance de l’offre d’ETH, a été mis en service jeudi dernier.

Quelle différence en une semaine !

Depuis le hard fork, plus de 100 millions de dollars en ETH ont été brûlés, ou retirés de la circulation, ce qui a contribué à alimenter une augmentation du prix de 2 725 à 3 230 dollars, selon les données de Nomics.

La mise à niveau London comportait cinq changements de code, mais le plus discuté était l’EIP-1559. La “proposition d’amélioration d’Ethereum” a modifié la structure des frais de transaction du réseau. Au lieu que les frais aillent directement aux mineurs qui traitent et valident les transactions, des frais de base iraient plutôt au réseau et seraient rapidement détruits.

Si l’EIP-1559 était aussi un moyen d’améliorer l’expérience des utilisateurs en automatisant les prix des transactions et en éliminant les approximations d’un processus d’enchères opaque, elle a surtout eu pour effet d’alimenter la demande en réduisant l’offre.

Alors que le Bitcoin a été créé avec une limite d’offre de 21 millions de BTC, Ethereum n’a pas de tel plafond. L’EIP-1559 insère donc une pression déflationniste. À chaque nouveau bloc de transactions ajouté à la chaîne, de nouveaux ETH sont créés et vont à un mineur en guise de récompense, mais certains ETH sont retirés via des frais.

Selon le site ultrasound.money, environ 31 000 ETH ont déjà été détruits. Au taux actuel, cela représente un peu plus de 100 millions de dollars – bien que l’on ne sache évidemment pas combien l’ETH vaudrait si ces actifs n’avaient pas été brûlés.

Plus de 10 % des frais brûlés proviennent de transactions sur la place de marché NFT OpenSea, où les gens peuvent vendre ou enchérir sur des objets de collection et des œuvres d’art numériques. L’échange décentralisé Uniswap et le jeu Axie Infinity basé sur la blockchain se classent deuxième et troisième en termes de burn rate.

Ceux qui aiment sentir le burn attendront probablement avec impatience le passage imminent d’Ethereum d’un algorithme de consensus de preuve de travail à un réseau sans mineur et de preuve d’enjeu. En raison de la structure d’Ethereum 2.0, l’offre totale d’ETH pourrait même diminuer, car il y a plus de frais brûlés que de frais créés.

Vous pouvez presque entendre les bulls d’Ethereum chanter “Burn, baby, burn“.