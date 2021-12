Ethereum en route pour abandonner le minage !

La transition vers Ethereum 2.0 doit maintenant franchir une nouvelle étape dans sa feuille de route. Il s’agit de la phase de test La fusion, une étape qui implique l’union du bloc original du nouveau réseau, appelé Beacon Chain, avec la blockchain actuelle.

Ainsi, après la mise à jour Altair du 29 septembre, Ethereum commence à expérimenter -encore en phase bêta- ce que sera la transition vers sa nouvelle forme, qui se veut plus efficace, évolutive et sécurisée.

Marius Van Der Wijden, l’un des développeurs du réseau, a demandé la communauté à commencer à tester The Merge, la prochaine étape du passage de l’exploitation minière en proof-of-work (PoW) à la proof-of-stake (PoS).

Dans un message publié sur son compte Twitter, Marius Van Der Wijden a déclaré qu’ils « lancent un nouveau programme pour que la communauté s’implique dans le test de la fusion« . Dans cette optique, il a encouragé ceux qui souhaitent collaborer à cette tâche – « la meilleure façon de contribuer à Ethereum »

Testing is the best way to contribute to #Ethereum. We are starting a new program to get the community involved in testing the merge.

If you want to do your part in getting Ethereum to Proof of Stake as soon as possible and save the environment, #dm me pic.twitter.com/WIxpRBIDPB

— MariusVanDerWijden (@vdWijden) November 29, 2021