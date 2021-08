Ethereum et Bitcoin en baisse dans les premiers échanges

L’Ethereum et le Bitcoin se négociaient tous deux en baisse lundi, avec des pertes respectives de 0,14% et de près de 5%.

L’Ethereum se négociait à 2 586 $ et le bitcoin s’échangeait à 39 685 dollars, selon Coindesk.

La dernière version du projet de loi bipartisan du Sénat américain sur l’infrastructure restreint la définition de “courtier” en ce qui concerne la collecte des taxes sur les crypto-monnaies, mais ne précise pas que seules les entreprises qui fournissent des services aux clients sont admissibles, a rapporté Coindesk.

Le projet de loi, qui est débattu au Sénat, finance environ 1 000 milliards de dollars d’améliorations d’infrastructures, et serait partiellement payé par près de 28 milliards de dollars de taxes générées par les transactions de crypto, selon le rapport.

Une version antérieure du projet de loi visait à atteindre cet objectif en renforçant les exigences de déclaration et en élargissant la définition de “courtier” à des fins fiscales afin d’inclure toute partie susceptible d’interagir avec les crypto-monnaies, y compris les échanges décentralisés ou d’autres fournisseurs de services non dépositaires.

Selon Coindesk, le texte du projet de loi stipule que “toute personne qui (contre rémunération) est chargée de fournir régulièrement tout service effectuant des transferts d’actifs numériques au nom d’une autre personne” est désormais incluse dans la définition.

Dans d’autres nouvelles sur les crypto-monnaies, les prix élevés du bitcoin de la fin juillet sont confrontés à la pression des vendeurs qui cherchent à prendre leurs bénéfices sur la base du langage du projet de loi américain sur les infrastructures.

1/ Here’s what’s happening with the proposed #Infrastructurebill tax provision and how it targets America’s #crypto industry with unworkable reporting requirements. pic.twitter.com/FaMpRdPU9M

— Blockchain Association (@BlockchainAssn) July 29, 2021