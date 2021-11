Ethereum inutilisable à cause des frais de gaz stratosphériques, Vitalik Buterin propose une solution

Vitalik Buterin et Ansgar Dietrichs, développeur d’Ethereum, ont cosigné une nouvelle proposition d’amélioration d’Ethereum appelée EIP-4488 qui vise à réduire les frais de gaz des solutions de mise à l’échelle de la couche 2 d’Ethereum. Cette proposition a pour but d’agir comme une solution plus immédiate aux coûts élevés du gaz pendant que des solutions plus robustes sont développées.

Les frais de gaz d’Ethereum ont été très élevés au cours des derniers mois, et bien que les solutions de mise à l’échelle de la couche 2 qui utilisent les Rollups optimistes ou les Rollups ZK soient « la seule solution de mise à l’échelle fiable pour Ethereum« , même les frais de gaz utilisant ces protocoles sont trop chers pour certains. Par exemple, Optimism et Arbitrum fournissent souvent des frais 3 à 8 fois inférieurs à ceux que les utilisateurs peuvent obtenir sur la couche de base d’Ethereum, et ZK-Rollups peut fournir des frais jusqu’à 100 fois inférieurs à ceux de la couche de base d’Ethereum, mais ces frais ne sont toujours pas négligeables.

L’EIP-4488 cherche à réduire davantage les frais de gaz de la couche 2 de deux manières : en diminuant le coût des calldata de transaction, qui est un mécanisme primaire pour les Rollups optimistes et les ZK-Rollups, ainsi qu’en ajoutant un plafond pour le total des calldata de transaction qui peuvent être dans un bloc. L’augmentation de l’espace de données disponible pour les rollups est, selon Buterin, réalisable aujourd’hui, car les tailles des blocs sont loin d’être proches des tailles qui menaceraient la stabilité du réseau.

A roadmap for how data space available to rollups can be greatly expanded (and hence rollup fees greatly reduced) progressively, starting from calldata gas cost reduction and continuing with step-by-step rollout of sharding: https://t.co/TixzvKInSN

Si le partage des données peut être considéré comme la solution à long terme aux imperfections des rollups, cette proposition vise à réduire les frais de gaz à très court terme, peut-être d’ici Noël de cette année, selon un tweet de l’équipe de zkSync, lui-même un protocole de mise à l’échelle de couche 2.

