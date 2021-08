Ethereum : Pourquoi la mise à jour London pourrait mal tourner ?

Jeudi, le réseau Ethereum va être mis à niveau avec l’intégration de cinq propositions d’amélioration de l’Ethereum dans le code de la blockchain.

Le changement dont on parle le plus est l’EIP-1559. Cette proposition vise à empêcher les transactions de s’accumuler sur le réseau lent et à rendre plus clair pour les utilisateurs d’Ethereum le montant qu’ils doivent payer en frais de “gaz” pour faire passer leurs transactions en temps voulu.

Depuis des mois, les utilisateurs d’Ethereum attendent de cette mise à niveau qu’elle fasse grimper les prix de l’ETH, qu’elle réduise les frais et qu’elle élimine le caractère aléatoire des transactions. Mais la mise à niveau est suffisamment massive pour que beaucoup avertissent qu’il ne sera pas facile de passer du point A au point B. Les développeurs seront à l’affût de tout accroc dans le mécanisme de consensus du réseau, tandis que les utilisateurs vérifieront deux fois le prix de chaque transaction.

“Les hard forks sont par définition des changements importants, fondamentaux et cassants“, a déclaré Taylor Monahan, PDG du fournisseur de portefeuilles MyCrypto. “Les choses peuvent mal tourner à de multiples niveaux“.

EIP-1559 – les bases

Le mécanisme de l’EIP-1559 pour réduire la congestion consiste à doubler la capacité de chaque bloc qui est ajouté à la chaîne. En outre, il remplace l’actuelle structure de frais basée sur les enchères par des frais de base automatisés. Cela devrait contribuer à atténuer les transactions ratées, qui peuvent coûter des milliers de dollars aux utilisateurs des plateformes NFT et des protocoles de prêt et d’échange décentralisés construits sur Ethereum pour avoir sous-estimé le gaz dont ils auraient besoin.

Le résultat, écrit Tim Beiko, développeur de la Fondation Ethereum : “Tant qu’une transaction est envoyée avec des frais supérieurs aux FRAIS DE BASE et inclut un pourboire pour le mineur, elle sera incluse dans la prochaine poignée de blocs.”

La partie litigieuse de l’EIP-1559 est la destination de ces frais de base. Elle n’est pas versée aux mineurs qui traitent les transactions. Elle est brûlée, ce qui signifie que le taux de croissance de l’offre d’ETH va ralentir. Alors que chaque bloc miné rapportera toujours au mineur deux ETH nouvellement frappés, le réseau retirera également une fraction d’un ETH de la circulation. En cas de forte congestion, les ETH brûlés seront plus nombreux que ceux qui sont créés.

La pression déflationniste devrait être bénéfique pour les investisseurs qui ont une position longue sur l’Ethereum.

Pourquoi s’inquiéter ?

Mais il y a des raisons d’être sceptique quant à l’effet de l’EIP-1559, surtout à court terme.

Pour commencer, comme l’ont déclaré ceux qui ont aidé à coordonner la mise à niveau, “Il s’agissait d’un changement incroyablement complexe, le plus important effectué sur le mainnet Ethereum à ce jour, qui améliorera à la fois l’expérience utilisateur et l’économie de l’ensemble du réseau.”

En outre, la mise en œuvre de la précédente mise à niveau de Berlin, moins complexe, a conduit à une erreur de consensus qui a mis hors ligne 12 % de tous les nœuds Ethereum – les ordinateurs qui contribuent à faire fonctionner le réseau – peu après sa mise en œuvre.

Y a-t-il un risque que cette mise à jour échoue, qu’il s’agisse d’une erreur de codage ou d’autre chose ?

M. Beiko, qui est chargé de coordonner les mises à jour du réseau, n’est pas trop inquiet.

“Pour ce qui est de la probabilité qu’elle fonctionne comme prévu, je dirais qu’il est très improbable qu’elle ne fonctionne pas”, a-t-il déclaré ” Nous avons eu des audits techniques et économiques de l’EIP, nous avons effectué des tests approfondis et nous avons vu qu’il fonctionnait comme prévu à la fois sur les testnets Ethereum et sur d’autres blockchains. ”

🇬🇧⛏ London Mining Misconceptions Thread ⛏🇬🇧 Over the past day or so, I've received a bunch of questions/seen concerns about London activating for miners, so hoping to clear a few things out here 😁 — Tim Beiko | timbeiko.eth ☀️ (@TimBeiko) August 4, 2021

Les testnets sont un processus essentiel pour régler les problèmes. Par exemple, fin juillet, les développeurs ont découvert un problème avec Go Ethereum où une transaction invalide était en quelque sorte incluse dans le bloc sur certains clients, qui se connectent au réseau. Ce problème a depuis été résolu ; le réseau de test a fonctionné comme prévu en évitant un problème avant qu’il n’atteigne le réseau principal.

Jamie Pitts, membre de la Fellowship of Ethereum Magicians à l’esprit technique, a suggéré que, bien que les bugs puissent être corrigés, ce type de changement économique est difficile à tester. “Ce qui ne peut pas être facilement modélisé – ce que les utilisateurs feront, ce qui se passe avec les changements de prix, les dynamiques de rétroaction complexes, etc. – pourrait être ce qui nous surprendra tous demain“, a-t-il déclaré.

Pitts a déclaré qu’une grande partie de la charge à court terme incombera aux équipes de portefeuilles telles que MyCrypto – “c’est là que les utilisateurs de DeFi et NFT s’occupent des prix de l’essence afin de soumettre des [transactions]“. En cas de problème, comme une augmentation soudaine du prix de l’essence ou une congestion du réseau, ils aideront les gens à résoudre le problème.

Monahan admet que son équipe n’est pas tout à fait sûre de la direction que prendront les choses. “L’incertitude entourant le hard fork en général exerce probablement une pression à la baisse sur le marché en ce moment“, a-t-elle déclaré. “Si le hard fork a lieu et que tout le monde prospère, cette pression devrait s’alléger dans les semaines qui suivent le fork. ”

Mais une flambée des prix à la hausse, que certains prévoient, pourrait en fait rendre les choses difficiles.

“Par exemple, si nous franchissons la barre des 3 000 ou 4 000 dollars la semaine prochaine, essayer de déterminer les frais à envoyer sera probablement un enfer et chaotique“, a-t-elle déclaré. “C’est [parce que] l’EIP-1559 revient (essentiellement) au système actuel pendant les périodes de congestion croissante du réseau, sauf que tout est maintenant différent et que les outils soigneusement affûtés que vous utilisiez autrefois pour déterminer un bon prix du gaz devront être réaffûtés.“