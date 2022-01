Ethereum, Solana, Polkadot mènent le rebond des prix des crypto-monnaies.

Hier, la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies était sur le point de passer sous la barre des 2 000 milliards de dollars pour la première fois depuis septembre.

Elle a gagné plus de 4 % au cours des dernières 24 heures pour éviter ce plongeon, grâce à Ethereum (en hausse de 8%), Solana (8%), Binance Coin et Polkadot (toutes deux en hausse de 11 %). Les autres pièces du top 10 tirent également leur épingle du jeu. Bitcoin (4%), Cardano (7%), XRP (6%) et Terra (10%) ont tous enregistré des gains.

Alors, est-ce que c’est soudainement un marché haussier à nouveau, comme le fondateur et PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, l’a tweeté ?

Ethereum a perdu 33 % de son niveau de sommet historique de 4 878 $ atteint il y a deux mois, rien ne dit qu’il ne peut pas y revenir, le marché reste incertain.

Mais les marchés du monde entier sont en pleine mutation. La Réserve fédérale Américaine prévoit d’augmenter les taux d’intérêt trois fois cette année afin de ralentir l’inflation. Le résultat, selon le cofondateur de Delphi Digital, Kevin Kelly, sera une diminution de la quantité d’argent disponible pour emprunter et dépenser. « Lorsque les liquidités sont abondantes et en expansion, les $BTC et les crypto-actifs ont tendance à surperformer ; lorsque les liquidités se resserrent, ils sont en difficulté« , a-t-il déclaré.

Bitcoin is one of the purest plays on fiat currency debasement

It also happens to be one of the most leveraged bets on global liquidity

When liquidity is abundant and expanding, $BTC and crypto assets tend to outperform; when liquidity tightens, they struggle

— Kevin Kelly (@Kevin_Kelly_II) January 10, 2022