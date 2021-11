Faraway lève 30 millions de dollars pour les jeux par navigateur NFT basés sur Solana.

Axie Infinity a montré au monde que les jeux NFT peuvent prospérer-avec plus de 2,8 milliards de dollars de volume de transactions NFT. Il n’est donc pas surprenant de voir de nouvelles entreprises se lancer dans le jeu de crypto-monnaie. Aujourd’hui, la start-up Faraway a rejoint la mêlée en annonçant un tour d’investissement codirigé par FTX et Lightspeed Venture Partners.

Faraway a révélé aujourd’hui qu’elle a levé près de 30 millions de dollars à ce jour entre un tour de table de plus de 8 millions de dollars plus tôt cette année, plus un nouveau tour de table de série A de 21 millions de dollars. En plus de FTX et Lightspeed, les investisseurs de Faraway comprennent Andreessen Horowitz, Solana, Jump Capital, Sequoia Capital et Pantera Capital.

La startup a été cofondée par Alex Paley et Dennis Zdonov, qui, avec le directeur technique Duc Nguyen, ont une longue expérience dans le développement de jeux mobiles « midcore« . Paley et Zdonov étaient auparavant chefs de studio chez l’éditeur de jeux Glu Mobile, et ont ensuite partagé le rôle de vice-président des produits chez Scopely, un autre développeur de jeux mobiles.

Les jeux « midcore » sont entre le casual et le hardcore, associant dans certains cas des mécanismes de jeu complexes à des interfaces simplifiées et des modes conçus pour une action rapide. Le premier jeu de Faraway, Mini Royale : Nations correspond parfaitement à cette description.

Il s’agit d’un jeu de tir entièrement gratuit et qui fonctionne entièrement dans un navigateur Web. Vous n’avez pas besoin d’un appareil puissant pour vous connecter et jouer.

Il est également alimenté par le Solana blockchain permettant l’utilisation de produits de collection, de produits revendables et d’autres produits. NFTs pour des objets tels que des skins d’armes, des skins de personnages et des accessoires, ainsi que pour des ajouts futurs comme des terrains et des bâtiments. Mini Royale : Nations mettra également en place un système de gouvernance jeton (qui donne le droit de vote) et un jeton utilitaire distinct, ce qui permet aux joueurs de s’approprier la communauté et son développement futur.

Mini Royale : Nations a déjà été lancé et est jouable, avec environ 300 000 utilisateurs actifs mensuels. La fonctionnalité des jetons de crypto-monnaie est encore à venir, avec des plans pour déployer ces fonctionnalités en décembre, alors que Faraway tente d’adapter l’expérience à un marché potentiellement plus important.

Il s’agit du premier jeu multijoueur en direct sur Solana. DeFi avec d’autres jeux attendus comme Star Atlas et Aurory à l’horizon. Paley a déclaré que c’était la seule plateforme blockchain qu’ils ont trouvée bien adaptée pour gérer les demandes d’un jeu multijoueur 3D au rythme rapide comme Mini Royale : Nations.

« Nous faisons un jeu multijoueur en temps réel, hyper-social et économique ultra-complexe, n’est-ce pas ? Solana était littéralement la seule chaîne qui pouvait nous permettre de faire ce type de jeu« , a-t-il confié. « C’est super rapide. C’est super bon marché, en ce qui concerne les coûts de transaction. Il y a une tonne de de liquidités dans le protocole, et il y a une tonne de dynamique dans l’écosystème. »

Amy Wu, partenaire chez Lightspeed, a déclaré que Faraway s’était initialement formé autour de l’idée de développer des jeux par navigateur, et que l’aspect crypto est entré en scène un peu plus tard, le succès d’Axie Infinity ayant prouvé le concept de jeu NFT. En raison notamment de la prise en charge native des portefeuilles de crypto-monnaie, Faraway mise sur la création de jeux fonctionnant dans un navigateur Web comme meilleure solution pour des jeux axés sur les NFTs.

« Il y avait une opportunité unique où la meilleure équipe créant des jeux par navigateur allait rencontrer Web3, » a déclaré Amy Wu. « Nous avons vraiment encouragé [Paley] à explorer cette voie, et c’est sur cette base que nous avons codirigé la série A. »

Les principaux jeux gratuits sur mobile, comme le jeu chinois Honor of Kings et PUBG Mobile, peuvent rapporter jusqu’à 10 millions d’euros et avoir 100 millions d’utilisateurs actifs quotidiens. Avec la facilité d’utilisation de la conception par navigateur et l’ajout de NFT et de jetons crypto, l’univers des jeux incluants NFTs et crypto- monnaies ne fait que débuter, mais les enjeux sont énormes pour le secteur des jeux-videos