La crypto-monnaie Dogecoin, dont la mascotte est la race de chien Shiba Inu, a pris d’assaut le monde de l’investissement en crypto-monnaie plus tôt cette année, passant d’un demi-penny à environ 0,70 $ en mai.

Actuellement, le Dogecoin, qui a la 10e plus grande capitalisation boursière de toutes les crypto-monnaies, est évalué à environ 0,20 $. La question de savoir si le Dogecoin est un investissement légitime a fait l’objet de nombreux débats.

Le point de vue haussier : Possibilité d’investir pour quelques dollars

Le Dogecoin a commencé comme une blague. Le cofondateur Jackson Palmer a tweeté qu’il voulait investir dans le Dogecoin, alors inexistant, pour se moquer du nombre de cryptomonnaies qui apparaissaient ici et là. Mais lorsque l’idée du Dogecoin a pris de l’ampleur, Palmer a décidé de faire de cette cryptomonnaie une réalité.

C’était en 2013. Et depuis lors, les gains de Dogecoin ne sont pas une blague. Rien que cette année, la pièce a grimpé de plus de 3 500 %.

Alors, pourquoi investir dans une telle crypto-monnaie ? Il est important de noter qu’elle se négocie à bien moins d’un dollar par jeton. Cela signifie qu’il est facile d’investir dans cette crypto-monnaie pour seulement quelques dollars, et si Dogecoin finit par décliner, vos pertes seraient limitées.

Maintenant, parlons du potentiel de gains. Compte tenu de l’offre illimitée de Dogecoin, je ne m’attends pas à ce que sa valeur atteigne des niveaux extraordinaires. Mais même s’il atteint quelques dollars par action, de nombreux investisseurs pourraient gagner gros.

Pour l’instant, le Dogecoin n’a pas l’utilité réelle de concurrents plus importants comme Ethereum ou même le Bitcoin. Mais s’il évolue dans le domaine des contrats intelligents, il pourrait devenir un acteur important. Grâce à ces contrats, les blockchains développent des applications décentralisées (dApps).

Le dogecoin est déjà devenu la 10e crypto-monnaie la plus importante au monde en termes de capitalisation boursière. Et ce, uniquement grâce à sa popularité en tant que monnaie mème et à sa popularité en tant que méthode de paiement. Par exemple, l’équipe de basket-ball de la NBA, les Dallas Mavericks, accepte le Dogecoin. Et plus récemment, AMC Entertainment Holdings a déclaré qu’elle allait bientôt commencer à accepter les Dogecoins comme moyen de paiement.

Bien sûr, le Dogecoin reste très risqué. Il ne devrait pas constituer l’épine dorsale de votre stratégie d’investissement en crypto-monnaies. Mais il pourrait trouver sa place en tant que petite partie d’un portefeuille cryptographique bien équilibré.

Le point de vue baissier : Pas de fondamentaux solides

Tout d’abord, le Dogecoin semble n’avoir que des capacités très basiques en tant que crypto-monnaie, en ce sens qu’il peut aider les gens à transférer de l’argent sur Internet sans compte bancaire. Mais il existe aujourd’hui plus de 6 500 crypto-monnaies, et la plupart d’entre elles peuvent également le faire. Le Dogecoin n’a aucune utilité dans le monde réel et ne bénéficie pas non plus de l’avantage du premier arrivé.

De plus, il n’y a pas de dynamique d’offre et de demande associée au Dogecoin. Les gens peuvent extraire un nombre illimité de Dogecoins, et il y en a actuellement pour environ 132 milliards de dollars en circulation. L’une des principales raisons pour lesquelles les investisseurs apprécient le bitcoin est qu’ils le considèrent comme une couverture possible contre l’inflation, en partie parce que la quantité de jetons pouvant être minés est plafonnée à 21 millions, ce qui signifie que la quantité est limitée. En outre, il a été signalé plus tôt cette année qu’un très petit nombre de personnes possédaient la majeure partie de la capitalisation boursière de Doge, ce qui rend le jeton très sensible à la volatilité.

Enfin, le Dogecoin a bénéficié de l’investissement dans les mèmes cette année, qui s’est également emparé de diverses autres crypto-monnaies. Peu de temps après l’impressionnant parcours de Dogecoin, les investisseurs se sont intéressés à Shiba Inu, qui a connu une hausse parabolique et qui n’est pas très loin de la capitalisation boursière de Dogecoin. La mode Dogecoin à court terme qui est vouée à s’estomper.

Dogecoin : Bull ou Bear ?

En fin de compte, il est normal d’investir un peu d’argent dans le Dogecoin pour le plaisir. Il jouit d’une certaine notoriété à l’heure actuelle, et il est toujours possible que le prochain tweet d’Elon Musk à son sujet se traduise par des gains rapides et intéressants.

Mais nous ne recommandons en aucun cas de consacrer plus qu’une très petite partie de votre portefeuille de crypto-monnaies au Dogecoin. Le Dogecoin est susceptible d’être très volatile et ne présente pas les caractéristiques fondamentales d’un bon investissement en crypto-monnaies.