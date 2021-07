FMI s’oppose toujours plus à l’essor des crypto-monnaies

Le Fonds monétaire international (FMI) a publié un rapport analysant les avantages et les inconvénients de l’utilisation des cryptoactifs.

Dans une note signée par Tobias Adrian et Rhoda Weeks-Brown, tous deux conseillers et directeurs de différents départements du FMI, il est noté que les crypto-monnaies ont le potentiel de fournir des paiements moins chers et plus rapides, d’améliorer à la fois l’inclusion financière et la résilience et la concurrence entre les prestataires de paiement, et de faciliter les transferts transfrontaliers.

Toutefois, ils préviennent que si certains pays envisagent de les adopter comme monnaie nationale, “cela n’est pas simple“.

“Cela nécessite des investissements importants, ainsi que des choix politiques difficiles, comme la clarification du rôle des secteurs public et privé dans la fourniture et la réglementation des formes numériques de monnaie“, indiquent les économistes du Fonds dans la note.

“En tant que monnaie nationale, les cryptoactifs, dont le bitcoin, comportent des risques substantiels pour la stabilité macrofinancière, l’intégrité financière, la protection des consommateurs et l’environnement. Les avantages de leurs technologies sous-jacentes, notamment le potentiel de services financiers moins chers et plus inclusifs, ne doivent pas être négligés“, indique le texte.

Bien que les représentants de l’organisation ne fassent pas directement référence au Salvador, où le bitcoin aura cours légal le 7 septembre, le message pourrait être interprété comme un commentaire sur l’approbation légale de cette mesure dans le pays d’Amérique centrale.

“Certains pays pourraient être tentés par un raccourci : adopter les crypto-monnaies comme monnaies nationales. Nombre d’entre eux sont en effet sûrs, faciles d’accès et peu coûteux en termes de transactions. Toutefois, nous pensons que, dans la plupart des cas, les risques et les coûts sont supérieurs aux avantages potentiels“, préviennent Adrian et Weeks-Brown.

Dans cette optique, les auteurs affirment que les crypto-actifs ont “peu de chances de se développer dans les pays où l’inflation et les taux de change sont stables et où les institutions sont crédibles“, car “les ménages et les entreprises seraient peu incités à fixer le prix d’un crypto-actif parallèle tel que le bitcoin ou à épargner dans celui-ci, même s’il avait cours légal ou le statut de monnaie“.

Et ils appellent à “procéder avec prudence“, car “sa valeur est trop volatile et sans rapport avec l’économie réelle“.

“La politique monétaire perdrait de sa force”.

Le FMI s’inquiète également des effets sur la politique monétaire d’un pays qui adopterait cette monnaie comme cours légal, car il estime qu’elle “perdrait de sa force“.

“Les banques centrales ne peuvent pas fixer les taux d’intérêt dans une monnaie étrangère. En général, lorsqu’un pays adopte une monnaie étrangère, il “importe” la crédibilité de la politique monétaire étrangère et s’attend à aligner son économie et ses taux d’intérêt sur le cycle économique extérieur“, ce qui ne serait pas possible avec les cryptomonnaies.

Le rapport note également qu’en l’absence de mesures efficaces contre le blanchiment d’argent et le terrorisme, les crypto-monnaies pourraient être utilisées à ces fins, en plus de l’évasion fiscale, ce qui affecterait à la fois le système financier du pays et ses relations avec d’autres États et banques.

Questions d’équité

Les conseillers du FMI précisent également que pour que les crypto-monnaies aient un statut légal, l’accès à l’internet et aux technologies de l’information doit être garanti à l’ensemble de la population, ce qui n’est pas encore possible dans de nombreux pays. Selon Adrian et Weeks-Brown, cela soulève des questions d’équité et d’inclusion financière.

Ils mettent également en garde contre les risques que représentent pour les banques et les institutions financières les fortes fluctuations des crypto-actifs.

Dans le même temps, leur utilisation légale compromettrait la protection des consommateurs et exposerait les ménages et les entreprises à des fraudes ou à des cyberattaques potentielles.

Les auteurs soulignent également que le minage des crypto-monnaies nécessite des “quantités énormes” d’électricité, de sorte que leur adoption comme monnaie nationale pourrait avoir des conséquences “graves” pour l’écologie du pays.

La valeur du bitcoin a grimpé de 15 % lundi et a dépassé les 39 000 dollars après deux jours de croissance solide, ce qui pourrait signaler le début d’une tendance à la hausse. Toutefois, il est toujours inférieur de quelque 27 000 $ à son sommet historique de 64 863 $ atteint à la mi-avril.