Folie NFT : Le yacht MetaFlower se vend pour 650 000 $ dans The Sandbox

Alors que le monde des riches et des célébrités commence à s’intéresser aux opportunités offertes par DeFi, on assiste à une ruée massive vers les meilleurs actifs numériques dans certains des projets métavers les plus populaires. Semaine après semaine, les acheteurs s’arrachent les actifs les plus recherchés.

La semaine dernière, nous avons rapporté que le Fashion Street Estate dans Decentraland s’est vendu pour 2,4 millions de dollars. Cette semaine, il s’agit de la communauté The Sandbox. Un terrain s’est vendu dans The Sandbox pour la somme astronomique de 4,3 millions de dollars et un yacht virtuel de luxe s’est vendu pour 650 000 dollars. Il est clair que le monde des actifs numériques est en pleine explosion.

Le yacht à trois étages est équipé de deux hélipads, d’une piste de danse, de bains à remous et d’une cabine de DJ. Il a été conçu dans le cadre d’une collection de luxe NFT pour The Sandbox. Des îles privées, des bateaux rapides et des jet-skis sont quelques-uns des autres actifs numériques disponibles. La collection de 100 îles privées a été vendue en moins de 24 heures.

The Sandbox est l’un des principaux métavers où les joueurs peuvent construire, posséder et monétiser leurs expériences virtuelles. Il permet également aux joueurs d’accéder à des outils de conception gratuits tels que VoxEdit et Game Maker afin qu’ils puissent personnaliser leurs expériences au sein de The Sandbox.

Le vendeur était Republic Realm, un investisseur et développeur de biens immobiliers virtuels et d’autres actifs numériques. Republic Realm a récemment acheté à Atari des terrains virtuels dans The Sandbox pour 4,3 millions de dollars, ce qui représente la plus grosse vente de biens immobiliers dans le métavers à ce jour. Elle possède également environ 2 500 parcelles de terrain numérique dans 19 mondes.

Congrats to the new owner of The Metaflower NFT Super Mega Yacht on making metaverse NFT history. This auction marks the highest price paid for a @TheSandboxGame NFT asset at 149 ETH ($650,000), and an exciting time for every member of the Fantasy Community. pic.twitter.com/Nl0278JbOT

Il s’agit de la poursuite d’une tendance qui se manifeste sur toutes les plateformes metaverse. Les acheteurs s’assurent une place dans le monde virtuel et les vendeurs profitent de l’action. Les gens passent plus de temps à fuir le monde réel en faveur du bonheur virtuel. Pourquoi passer du temps dans une réalité où le Covid occupe le devant de la scène alors que vous pouvez passer du temps avec d’autres créateurs dans une oasis sans virus.

For use in the High Seas of #TheSandbox only 🚨

One of the rarest and most coveted boats in #Metaverse. The Pink Prowler Speedboat is a LAND owners dream 🚤🌊

Stats 📊:

⚡️Power: 19

🛡️ Defense: 19

🔮Magic: 24

🏃 Speed: 25

View #NFT 👉 https://t.co/E8hEhuorLV #NFTs #Voxel pic.twitter.com/U6aFptHjdj

— The Sandbox (@TheSandboxGame) December 3, 2021