Folie NFT : Un article gagne plus de 90 millions de dollars en 48 heures !

L’artiste numérique, connu sous le nom de Pak, est devenu l’artiste vivant qui a généré le plus d’argent pour une seule œuvre d’art vendue aux enchères publiques. C’est ce qu’a déclaré la place de marché numérique Nifty Gateway, organisatrice de la vente aux enchères de la composition du format NFT.

Selon un communiqué de presse de la plateforme d’échange d’art numérique, l’œuvre NFT « Merge », créée par Pak, a récolté 91,8 millions de dollars, dépassant le précédent record de 91,1 millions de dollars atteint en 2019 par une sculpture de Jeff Koons.

L’art numérique de Pak a été mis aux enchères grâce à un nouveau modèle d’enchères, qui permet aux collectionneurs d’acheter des parties de la création. La vente s’est déroulée du 2 au 4 décembre, période pendant laquelle les acheteurs pouvaient acquérir autant de pièces qu’ils le souhaitaient. À la fin du processus, ils recevraient un NFT dynamique, composé des pièces acquises lors de la vente aux enchères.

Les acheteurs peuvent également se tourner vers le marché secondaire pour acquérir davantage de pièces et les fusionner avec celles qu’ils possèdent déjà, augmentant ainsi la » masse » de leur NFT. Ce mécanisme vise à réduire la quantité de jetons « Merge » disponibles sur le marché et à maintenir l’offre fixe, ce qui augmente sa valeur commerciale.

Au total, 312 686 pièces ont été achetées par 28 983 collectionneurs pendant les 48 heures de la vente aux enchères. Le prix de référence initial était de 299 USD par pièce NFT. Les pièces se seraient vendues jusqu’à 575 USD.

Pak a déclaré sur son compte Twitter que « Merge est une œuvre d’art unique distribuée sur de nombreux jetons, et non une collection d’œuvres d’art« , car les pièces seules « ne véhiculent pas de récit« . Pour l’artiste, la valeur de l’œuvre réside dans la fusion des pièces pour lui donner un sens complet.

« Merge » se veut inclusif pour attirer de nouveaux collectionneurs. J’ai donc voulu ajouter une couche supplémentaire de valeur à ce qu’ils ont déjà, pour montrer que les NFT sont plus que de « simples jpegs »« , a déclaré M. Pak dans un tweet.

