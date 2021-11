FTX dépense beaucoup en marketing car  » nous sommes en retard sur la reconnaissance du nom  » selon son PDG

Selon le fondateur et PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, la plupart des transactions, acquisitions et partenariats récents ont consisté à rattraper le déficit d’image de la plateforme.

« Il y a eu une certaine croissance du nombre d’utilisateurs, mais nous sommes vraiment à la traîne en ce qui concerne la reconnaissance du nom« , a déclaré M. Bankman-Fried mardi lors de la conférence de l’Union européenne sur le commerce électronique. « Nous existons depuis deux ans et demi. C’est beaucoup moins long que certains des autres grands noms du secteur des échanges de crypto-monnaies. Lorsque quelqu’un cherche à s’impliquer dans la crypto pour la première fois, nous avons constaté qu’il n’a pas entendu parler de FTX« .

L’échange, fondé en 2019, a fait d’importants investissement dans le sport, dépensant 210 millions de dollars pour acheter l’équipe d’esports TSM, 135 millions de dollars pour apposer son nom sur l’arène du Miami Heat de la NBA et de l’équipe de hockey de la NHL. FTX est également devenu la bourse de crypto-monnaie officielle de la Major League Baseball et a inondé les ondes de publicités mettant en vedette Tom Brady.

just had a great chat with @SBF_FTX, asked him if he can tell for sure that all the sports sponsorships are boosting customer acquisition. He said he can't quite prove that, but anecdotally it has been huge for name brand awareness. "You can't just buy that with Facebook ads."

— Daniel Roberts (@readDanwrite) September 15, 2021