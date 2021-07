FTX et Binance limitent l’effet de levier à 20x, dans le cadre d’une régulation accrue

FTX et Binance, deux des plus grandes bourses du secteur de la crypto, ont toutes deux réduit le montant de l’effet de levier avec lequel les utilisateurs peuvent négocier. La décision de FTX est entrée en vigueur hier, tandis que Binance a pris la décision lundi dernier, le 19 juillet.

Désormais, les deux bourses permettent aux utilisateurs un effet de levier maximal de 20x. Selon le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), il s’agit d’une direction vers laquelle “l’industrie se dirige, et ce depuis un certain temps.”

9) And so, after lots of back and forth, we're going to be the ones to take the first step here: a step in the direction the industry is headed, and has been headed for a while.

Today, we're removing high leverage from FTX. The greatest allowable will be 20x.

— SBF (@SBF_Alameda) July 25, 2021