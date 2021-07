FTX lève 900 millions de dollars et est évaluée à 18 milliards de dollars !

Le fondateur et PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, affirme que la levée de fonds de 900 millions de dollars sera en grande partie consacrée aux fusions et acquisitions.

FTX, la bourse de crypto-monnaies fondée par Sam Bankman-Fried, a levé 900 millions de dollars lors d’un tour de financement, avec des investisseurs tels que Sequoia Capital, Paradigm et Coinbase Ventures.

L’entreprise, qui a été lancée en 2019, a été évaluée à 18 milliards de dollars. Plus de 60 investisseurs ont participé à sa levée de fonds de série B, la plus importante jamais réalisée pour un échange de crypto-monnaies.

“[Cela] a représenté beaucoup de travail. Mais il semble que cela va vraiment porter ses fruits en termes de construction de nombreuses relations, en particulier en dehors de l’écosystème, que nous n’avions pas auparavant “, a déclaré Bankman-Fried à Decrypt.

Selon lui, FTX n’a cessé de se renforcer au cours des derniers mois. Les revenus ont été multipliés par plus de dix en 2021, et plus d’un million d’utilisateurs se servent désormais de la plateforme, qui enregistre en moyenne un volume d’échanges quotidien de plus de 10 milliards de dollars.

L’entreprise prévoit d’utiliser la majeure partie des fonds pour des fusions et des acquisitions, a déclaré Bankman-Fried, ce qui la place dans une position privilégiée pour devenir l’une des principales bourses de crypto-monnaie au monde.