Harmony (ONE) atteint un nouvel ATH de 0,319 $, et se projette vers les 4 à 5 $ !

Le mois d’octobre pourrait être qualifié de mois crypto de l’année 2021. De plus en plus d’altcoins font leur chemin, grimpent en flèche et atteignent leur plus haut niveau (ATH). De plus, même le bitcoin a atteint son ATH de 64 000 dollars il y a quelques jours.

C’est maintenant Harmony (ONE) qui atteint un nouvel ATH de 0,319 $. après un mois de complet de hausse, cela représente un gain global de 90% au cours des 30 derniers jours.

Cet ATH de ONE a pris toute l’industrie de la cryptographie dans un étonnement et une satisfaction complets, car depuis que l’envolée de ONE a eu lieu, il a été prédit qu’il atteindrait bientôt son ATH.

De plus, de nombreux analystes ont commencé à miser sur ONE. On s’attend à ce que la tendance haussière de l’ONE reste stable pendant une longue période, avec une entrée dans une secteur de découverte de prix ou tout devient possible et ou le cours ne rencontre aucune resistances

Des prédictions de 4 à 5 dollars

Le trader de crypto WSB Crypto Mod, a pris la parole sur Twitter. Sur le tweet, WSB Crypto Mod termes que Harmony (ONE) est l’un des projets les plus préférés en termes d’investissements altcoins pour le long terme.

En outre, WSB Crypto Mod ajoute que les tableaux et les graphiques dénotent une croissance solide à venir pour Harmony. En plus de cela, WSB Crypto Mod pense que ONE va atteindre des prix impressionnants allant de 4 à 5 $ très bientôt.

ONE est actuellement autour des 0,30 $, avec des gains de 11% pour les dernières 24 heures.