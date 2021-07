Hausse du bitcoin : Le bitcoin regagne sa ligne de support, Elon Musk devrait s’exprimer

Le bitcoin (BTC) a interrompu sa baisse et rebondi pour s’échanger au-dessus de 31 000 u$s, après plusieurs jours d’incertitude. Les analystes avaient prévu une reprise qui devra maintenant attendre pour voir si elle se consolide. Pendant ce temps, le marché attend que le milliardaire Elon Musk prenne la parole.

Ces derniers jours, les analystes voient le bitcoin et le reste du marché montrer des signes d’un possible rebond, ce qui soulève la question de savoir s’il est temps de profiter du cycle baissier pour obtenir de meilleurs rendements.

En ce sens, la crypto-monnaie la plus célèbre a déjà passé deux mois au cours desquels elle n’a pas réussi à dépasser les 42 000 u$ et où elle perd de la force à chaque tentative d’y parvenir, de sorte qu’il y avait des spéculations sur le fait qu’elle perdrait le support de 30 000 u$ qui a soutenu son prix cette fois-ci.

Désormais, l’impact sur le reste des crypto-monnaies devrait être beaucoup plus important, étant donné que le bitcoin représente environ la moitié de la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies.

“Le marché semble actuellement accorder plus d’attention aux mauvaises nouvelles qu’aux bonnes“, a déclaré à Bloomberg Todd Morakis, cofondateur du fournisseur de produits et services de finance numérique JST Capital.

Après un parcours haussier qui a vu le BTC grimper de plus de 1 100 % entre mars 2020 et mars 2021, le marché des crypto-monnaies a subi de nombreux revers ces derniers temps, notamment la répression réglementaire de la Chine et le refus de Tesla l’accepter comme moyen de paiement, qui semblent avoir mis fin à l’idée que les crypto-monnaies constituent un nouveau paradigme.

Dans ce contexte, la secrétaire d’État américaine au Trésor, Janet Yellen, a annoncé qu’elle réunirait demain les principaux régulateurs des banques et des marchés financiers du pays pour former un groupe de travail chargé de discuter des règles applicables aux monnaies dites stables, un élément clé du marché des crypto-monnaies.

“À la lumière de la croissance rapide des actifs numériques, il est important que les agences collaborent à la réglementation de ce secteur et à l’élaboration de recommandations pour de nouvelles autorités“, a déclaré Mme Yellen dans un communiqué, dans lequel elle a noté que le groupe de travail “identifiera les risques” sur ces actifs et qu’elle s’attend à “publier des recommandations écrites dans les mois à venir“.

Les régulateurs sont de plus en plus préoccupés par ce nouveau type de crypto-monnaie, dont le prix est fixe et qui est adossé à des pools d’argent réel, en raison des risques qu’il représente pour les investisseurs et le système financier au sens large.

En effet, au milieu de l’effondrement du marché des crypto-monnaies, Tether, la principale stablecoin, a récemment dépassé les 62 milliards de dollars de capitalisation boursière et est devenue la troisième plus grande crypto-monnaie sur plus de 10 000 crypto-monnaies, tandis que la valeur totale de toutes les crypto-monnaies stables a dépassé les 100 milliards de dollars en mai.

La crainte des régulateurs est qu’un tel niveau d’argent équivalent au dollar puisse affecter le marché réel car il s’agit d’argent qui ne passe pas par le système bancaire américain et donc la régulation de son expansion.

Aujourd’hui, le monde de la crypto est en alerte pour la conférence “The B Word” sur le bitcoin, qui réunira Elon Musk et le PDG de Twitter Jack Dorsey, qui a investi plus de 220 millions de dollars dans la crypto-monnaie, pour un débat en direct mercredi.

L’événement en ligne est organisé par l’alliance mondiale Crypto Council for Innovation (CCI) et vise à “démontrer la promesse de transformation des crypto-monnaies et à communiquer ses avantages aux décideurs politiques, aux régulateurs et aux personnes du monde entier“.