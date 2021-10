Il achète pour 8 000 dollars de Shiba Inu et a maintenant plus de 5,7 milliards !

Si vous suivez l’actualité du marché des crypto-monnaies, vous aurez vu qu’au cours des deux derniers jours, le memecoin Shiba Inu (SHIB) a augmenté de plus de 100%.

Avec cette hausse, Shib est devenu l’une des 20 crypto-monnaies les plus performantes sur Coingecko au mois d’octobre, avec une hausse de plus de 500 % sur la période, surpassant le Bitcoin (BTC) et l’Ethereum (ETH), les deux principales crypto-monnaies du marché.

Ainsi, la crypto-monnaie qui est née dans le seul but d’être un tueur de Dogecoin (DOGE) a augmenté de près de 900% le mois dernier et de 60% en 24 heures et a même dépassé le Dogecoin en capitalisation boursière figurant parmi les 10 premières crypto-monnaies de l’écosystème.

Cependant, celui qui a de quoi se réjouir de cette ascension fulgurante est un pionnier du Shiba qui a acheté pour 8 000 USD de la crypto-monnaie juste après son lancement en août de l’année dernière. Avec cet achat, l’investisseur a pris pas moins de 20 % de l’offre totale de la crypto-monnaie.

Depuis lors, cependant, le prix de SHIB s’est apprécié de plus de 60 000 000 % et les 8 000 USD valent désormais plus de 5,7 milliards USD et, à ce jour, personne ne sait qui est l’heureux investisseur qui, en un peu plus d’un an, est devenu un autre milliardaire dans l’univers des crypto-monnaies.

This wallet bought roughly $8,000 of $SHIB last August. It's now worth $5.7 billion. From $8,000 to $5.7 billion in roughly 400 days. We may actually be looking at the greatest individual trade of all time. pic.twitter.com/LtdgQ83bKP — Morning Brew ☕️ (@MorningBrew) October 27, 2021

« Ce portefeuille a acheté pour environ 8000 USD de SHIB en août dernier. Elle vaut aujourd’hui 5,7 milliards de dollars. De 8 milliards de dollars à 5,7 milliards de dollars en 400 jours environ. Il se peut que nous ayons affaire au plus gros contrat de l’histoire. »

Le milliardaire pourrait augmenter sa fortune encore plus.

Cependant, le nouveau milliardaire de la crypto-monnaie pourrait devenir encore plus riche, car les données du cabinet d’analystes IntoTheBlock confirment que la crypto-monnaie pourrait aller encore plus haut, car le mois et la semaine ont apporté des échanges vertigineux pour SHIB. Le prix a grimpé en flèche au cours des sept derniers jours, tout comme les transactions.

Les nouvelles adresses ont continué à apparaître, avec près de 50 000 nouvelles inscriptions au cours de la même période. Comme prévu, compte tenu du nouveau record mentionné ci-dessus, il y a quelques heures, près de 100 % de tous les portefeuilles sont déjà bénéficiaires, a conclu la société.

$SHIB has been continuously outperforming the market. In just 7 days:

– $4.59 in transactions >$100k

– Added 47,800 new holders

– Recorded +22b in perpetual swaps volume And of course, 100% of the addresses holding #SHIBA are in profithttps://t.co/XrkLyI1e7w pic.twitter.com/FUl3LFjOGc — IntoTheBlock (@intotheblock) October 27, 2021

Le SHIB a continuellement surperformé le marché.

En seulement 7 jours :

4,59 USD pour les transactions > 100 000 USD.

47 800 nouveaux détenteurs ajoutés

Enregistrement d’un volume de 22 milliards de dollars de swaps perpétuels.

Et bien sûr, 100 % des adresses possédant #SHIBA sont bénéficiaires.

Cet afflux d’investisseurs dans SHIB a également rendu les analystes optimistes et continuent d’avoir une vision haussière du cours de l’action de SHIB, prévoyant une réévaluation de 96 %. L’analyste en crypto-monnaies « IncomeSharks » a fixé un objectif de prix de 0,0001 USD par jeton de mème.

$SHIB – Profit taking can be hard but when you get a vertical parabolic candle it never hurts to sell some. pic.twitter.com/lgYSrlF1Ko — IncomeSharks (@IncomeSharks) October 27, 2021

Même le candidat au Sénat américain Shannon Bray a partagé son point de vue haussier sur SHIB.

Good morning y'all. The sun isn't up yet but $shib is. Hopefully the #SHIBARMY got some sleep last night because today is going to be amazing. pic.twitter.com/1KHFTP8H5O — Shannon Bray (@ShannonBrayNC) October 26, 2021

« Bonjour à tous. Le soleil n’est pas encore levé mais le SHIB l’est. Espérons que l’armée Shiba a dormi la nuit dernière parce qu’aujourd’hui va être génial. »

L’optimisme sur SHIB se retrouve également dans l’analyse d’Akash Girimath de FXStreet, qui pense que le jeton SHIB est prêt pour un nouveau sommet allant jusqu’à 100%, même s’il est déjà en hausse impressionnante de 200% sur la semaine.

« Dans cette situation, SHIB est susceptible de faire une course vers son plus haut récemment érigé à USD 0,000088, puis de marquer le niveau d’extension de Fibonacci basé sur la tendance de 161,8%. Si la dynamique haussière est similaire à celle observée après la rupture du fanion haussier, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le Dogecoin killer s’installe au prochain niveau de 0,0000914 USD. Cette hausse constituerait un gain de 104 % par rapport à 0,0000446 USD et doublerait pratiquement la valeur marchande des jetons SHIB« , a-t-il déclaré.