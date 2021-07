Il est allé à un rendez-vous Tinder et a été drogué pour lui voler ses bitcoins !

Ce qui semblait n’être qu’un autre des nombreux rendez-vous Tinder s’est terminé par un vol. Un homme a été drogué par une femme qui l’a persuadé de lui donner accès à son téléphone portable, à ses comptes et mots de passe, et lui a volé une partie de ses avoirs en bitcoins.

La méthodologie de la délinquante, qui s’est présentée comme une “négociante en crypto-monnaies” sur son profil Tinder. Cette tactique consiste à obtenir des informations d’une personne et, de manière discrète et persuasive, ou par la contrainte, à l’amener à donner accès à ses fonds afin de les voler.

La victime était un utilisateur de Casa Hodl, une société qui fournit des solutions de sécurité pour les détenteurs de bitcoins, qui a raconté l’incident dans un billet de blog. L’un des outils fournis par Casa est le protocole multi-signatures, qui nécessite la saisie de deux clés ou plus pour la confirmation d’une transaction. C’était la clé pour éviter d’autres pertes à ses actifs en crypto-monnaies.

La première rencontre a eu lieu dans un café, où la femme a expliqué qu’elle avait 1 bitcoin qui était un cadeau de ses parents. De là, la conversation est passée à une promenade en plein air, puis s’est dirigée vers la maison de l’homme pour prendre un verre. Entre les bavardages et la musique, la femme a profité d’un passage aux toilettes de son cavalier pour déposer de la scopolamine dans son verre ; une drogue également connue sous le nom de “burundanga” qui est capable de provoquer somnolence, confusion et désorientation, selon des sources médicales.

Over the weekend, a @CasaHODL client survived a “$5 wrench attack” – he was drugged and persuaded to give up access to phone, accounts, and passwords. With the client’s permission, we are sharing the story to help others learn to protect themselves.

🧵👇

— Nick Neuman (@Nneuman) July 8, 2021