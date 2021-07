Il est “très dangereux” d’investir dans les actions et le bitcoin à l’heure actuelle, selon un analyste américain

L’investisseur qui a vendu son fonds baissier au moment de la crise financière de 2008 livre un sombre pronostic à long terme à Wall Street.

Du S&P 500 au bitcoin en passant par les technologies de pointe, David Tice prévient que les investisseurs traversent actuellement une “période très dangereuse“.

“Le marché est très surévalué en termes de bénéfices futurs. Nous ajoutons des dettes comme nous n’en avons jamais vu“, a déclaré l’ancien gestionnaire du fonds Prudent Bear. “Nous avons le marché du Trésor qui agit de façon très étrange avec des taux qui baissent de façon spectaculaire“.

David Tice, qui est connu pour faire des paris baissiers pendant les marchés haussiers, conseille maintenant le FNB AdvisorShares Ranger Equity Bear, qui a 70 millions de dollars d’actifs sous gestion. Le fonds a progressé de 3 % au cours du mois dernier, mais il a perdu 62 % au cours des deux dernières années.

Il reconnaît qu’il est difficile de prévoir le prochain repli majeur et qu’il est souvent en avance. Toutefois, David Tice est convaincu qu’un effondrement du marché est inévitable.

“Nous ne sommes pas encore sortis de l’auberge, et le marché est dangereux“, a-t-il répété.

Il encourage les investisseurs à peser les risques : Essayer de réaliser des gains de 3 à 5 % à court terme tout en faisant face à la menace d’un repli de 40 % ? David Tice pense que c’est un pari qui ne vaut pas la peine d’être pris.

David Tice est particulièrement inquiet au sujet de Big Tech et des actions FAANG, qui comprennent Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Alphabet.

“Beaucoup d’argent a été jeté sur Alphabet et Microsoft, Apple et Facebook, Twitter, etc.“, a noté David Tice.

Le bitcoin est “très dangereux à détenir aujourd’hui”.

Il exhorte également les investisseurs à être vigilants dans l’espace des crypto-monnaies. David Tice, qui est arrivé dans l’année en tant que bull bitcoin, est devenu baissier sur le bitcoin quand il a atteint des sommets historiques en mars-avril.

“Nous avions une position sur le bitcoin lorsque celui-ci était à 10 000 dollars“, a déclaré David Tice. “Cependant, quand il est arrivé à 60 000 dollars, nous avons estimé que cela était trop…. Dernièrement, les banquiers centraux ont fait beaucoup de bruit, la Banque des règlements internationaux [et] la Banque d’Angleterre ont fait des déclarations très négatives. Je pense qu’il est très dangereux de détenir des bitcoins aujourd’hui“.

“Vous regardez ce manque de discipline sur les marchés monétaires et fiscaux. L’or est vraiment l’endroit où il faut être“, a déclaré David Tice. “Sur 5 000 ans, l’or et l’argent se portent très bien comme protection contre la monnaie fiduciaire et aujourd’hui les crypto-monnaies“.

L’or a clôturé à 1 812,50 dollars l’once vendredi. Il est en baisse de 4 % depuis le début de l’année et en hausse de 28 % sur les deux dernières années. David Tice s’attend à ce que le métal précieux reprenne 10 % pour atteindre 2 000 $ d’ici décembre.